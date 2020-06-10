Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Аленичев: «Кажется, Тиль и Крал – самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы»

    Экс-игрок и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил перспективы нынешней команды.

    «Сложно дать оценку нынешнему «Спартаку», потому что за последнее время произошло столько событий. Осенью поменялся тренер, затем была зимняя пауза. Возобновился чемпионат, но успели сыграть только три тура.

    Из того, что мне понравилось, это то, что футболисты выполняли требования тренера, была железная дисциплина. Это все заслуга главного тренера.

    А из того, что меня удивило – это тот факт, что «Спартак» в большинстве матчей играл вторым номером. Думаю, это не совсем нравилось болельщикам.

    Считаю, ожидания болельщиков красно-белых завышены. Мое мнение: нынешний состав «Спартака» не позволяет быть в тройке, а тем более бороться за высокие места.

    В летнее трансферное окно была выделена большая сумма. Если не ошибаюсь, более 40 миллионов евро. Из них практически 30 миллионов, по моей информации, было выделено на покупку двух центральных полузащитников в лице Тиля и Крала. Мне кажется, эти игроки среднего уровня даже по нашим российским меркам.

    Может, кто-то из болельщиков и руководства считают, что нужно время на адаптацию, но я так не считаю. Когда футболиста покупают за 13-15 миллионов долларов, то игрок должен показывать в первый месяц те качества, на которые он способен.

    Мне посчастливилось поиграть и в Португалии, и в Италии. Ни Земан, ни Капелло, ни Моуринью не давали мне времени на адаптацию.

    Я хочу ошибаться, но мне кажется, Тиль и Крал – одни из провальных трансферов за последние годы в «Спартаке», – заявил Аленичев.

    • Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998-й, а также с 2004 по 2006-й.
    • В период с 2015 по 2016-й год он работал главным тренером московского клуба.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:22
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3376

      Борат 6 минут назад

      Позор хрякам !
      Стыдно за пищевиков !
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2377

      Dgad 12 минут назад

      Трудно не согласиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5827

      paracetamol 16 минут назад

      С точки зрения распила, не провальные, а самые, что нинаесть эффективные!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22322

      oyabun 33 минуты назад

      Тиль - возможно, но Крал?! Вроде нормально вписался в команду и игрок полезен на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1525

      AZ 41 минуту назад

      Я про Тила сразу говорил, что он переоценен, я его даже в АЗ видеть не хотел... однако болельщики Спартака думали я блефую...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76903
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru