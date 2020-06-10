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  • Аленичев: «Кажется, Тиль и Крал – самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы»

Аленичев: «Кажется, Тиль и Крал – самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы»

10 июня 2020, 07:22
25

Экс-игрок и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил перспективы нынешней команды.

«Сложно дать оценку нынешнему «Спартаку», потому что за последнее время произошло столько событий. Осенью поменялся тренер, затем была зимняя пауза. Возобновился чемпионат, но успели сыграть только три тура.

Из того, что мне понравилось, это то, что футболисты выполняли требования тренера, была железная дисциплина. Это все заслуга главного тренера.

А из того, что меня удивило – это тот факт, что «Спартак» в большинстве матчей играл вторым номером. Думаю, это не совсем нравилось болельщикам.

Считаю, ожидания болельщиков красно-белых завышены. Мое мнение: нынешний состав «Спартака» не позволяет быть в тройке, а тем более бороться за высокие места.

В летнее трансферное окно была выделена большая сумма. Если не ошибаюсь, более 40 миллионов евро. Из них практически 30 миллионов, по моей информации, было выделено на покупку двух центральных полузащитников в лице Тиля и Крала. Мне кажется, эти игроки среднего уровня даже по нашим российским меркам.

Может, кто-то из болельщиков и руководства считают, что нужно время на адаптацию, но я так не считаю. Когда футболиста покупают за 13-15 миллионов долларов, то игрок должен показывать в первый месяц те качества, на которые он способен.

Мне посчастливилось поиграть и в Португалии, и в Италии. Ни Земан, ни Капелло, ни Моуринью не давали мне времени на адаптацию.

Я хочу ошибаться, но мне кажется, Тиль и Крал – одни из провальных трансферов за последние годы в «Спартаке», – заявил Аленичев.

  • Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998-й, а также с 2004 по 2006-й.
  • В период с 2015 по 2016-й год он работал главным тренером московского клуба.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тил Гус Крал Алекс Аленичев Дмитрий
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AZ
1591763036
Я про Тила сразу говорил, что он переоценен, я его даже в АЗ видеть не хотел... однако болельщики Спартака думали я блефую...
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oyabun
1591763511
Тиль - возможно, но Крал?! Вроде нормально вписался в команду и игрок полезен на поле.
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paracetamol
1591764496
С точки зрения распила, не провальные, а самые, что нинаесть эффективные!
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Hektor 84
1591765825
Ну вот! А Широков утверждает что не заметил изменений в игре команды под руководством Тедеско. А по поводу трансферов рано еще делать выводы. Они пришли в команду в сложный период. Сейчас в составе трудно кого то выделить, пожалуй только Максименко и Бакаева. Пройдут полноценную подготовку к новому сезону с Тедеско тогда и посмотрим.
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piligrim1986
1591766353
а кого ты купил, помнишь?
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Соня Мармеладова
1591766983
Алекс ни разу не провальный трансфер. Если Крал провальный, то как тогда назвать Педро Рошу!?
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NewLife
1591774399
О том, какие были трансферы, и как они повлияли на игру, красноречивей всего говорит место в турнирной таблице - прежде всего это вина плохого понимания футбола руководством клуба, которое долго терпело непрофессиональное и авантюрное поведение Карреры за долго до отставки и обеспечило дальнейшую деградацию игры. пригласив нулевого тренера -конана.
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vka1970
1591779264
Насчёт Тиля попадание почти сто процентное , но судить пока рано.Футбольная мысль у парня присутствует, но вот с исполнением пока не густо.Крала бы я трогать вообще не стал.Пусть пока и временами, но парень реально выжигает центр.Стабильности пока явно не хватает, но задатки точно есть.Осталось только это раскрыть, чем Тед и занимается.Грубо говоря поживём увидим и тогда выводы сделаем.
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алдан2014
1591792436
Ох Дима, Дима..На игру Спартака под твоим руководством было смотреть тошно.Чья бы корова мычала,твоя бы молчала.
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Соарес
1591805237
Когда кажется ,креститься надо
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