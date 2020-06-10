Аленичев: «Кажется, Тиль и Крал – самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы»

Экс-игрок и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил перспективы нынешней команды.

«Сложно дать оценку нынешнему «Спартаку», потому что за последнее время произошло столько событий. Осенью поменялся тренер, затем была зимняя пауза. Возобновился чемпионат, но успели сыграть только три тура.

Из того, что мне понравилось, это то, что футболисты выполняли требования тренера, была железная дисциплина. Это все заслуга главного тренера.

А из того, что меня удивило – это тот факт, что «Спартак» в большинстве матчей играл вторым номером. Думаю, это не совсем нравилось болельщикам.

Считаю, ожидания болельщиков красно-белых завышены. Мое мнение: нынешний состав «Спартака» не позволяет быть в тройке, а тем более бороться за высокие места.

В летнее трансферное окно была выделена большая сумма. Если не ошибаюсь, более 40 миллионов евро. Из них практически 30 миллионов, по моей информации, было выделено на покупку двух центральных полузащитников в лице Тиля и Крала. Мне кажется, эти игроки среднего уровня даже по нашим российским меркам.

Может, кто-то из болельщиков и руководства считают, что нужно время на адаптацию, но я так не считаю. Когда футболиста покупают за 13-15 миллионов долларов, то игрок должен показывать в первый месяц те качества, на которые он способен.

Мне посчастливилось поиграть и в Португалии, и в Италии. Ни Земан, ни Капелло, ни Моуринью не давали мне времени на адаптацию.

Я хочу ошибаться, но мне кажется, Тиль и Крал – одни из провальных трансферов за последние годы в «Спартаке», – заявил Аленичев.