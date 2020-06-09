Sky Sport: «Бавария» предложила за Сане 40 миллионов, «Ман Сити» требует 70

«Бавария» и «Манчестер Сити» провели новый раунд переговоров по трансферу полузащитника Лероя Сане.

Согласно информации Sky Sport, мюнхенцы предложили за игрока 40 миллионов евро. «Ман Сити» готовы продать немцы только за адекватную сумму, которая, по мнению руководства клуба, равна около 70 миллионов евро. «Бавария» надеется подписать Сане этим летом, несмотря на то, что в 2021 году может получить его бесплатно, однако не собирается приобретать футболиста любой ценой.

Сообщалось, что Сане не собирается продлевать контракт с «Ман Сити» и готов отказаться от 30% зарплаты в «Баварии».