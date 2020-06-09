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    Sky Sport: «Бавария» предложила за Сане 40 миллионов, «Ман Сити» требует 70

    «Бавария» и «Манчестер Сити» провели новый раунд переговоров по трансферу полузащитника Лероя Сане.

    Согласно информации Sky Sport, мюнхенцы предложили за игрока 40 миллионов евро. «Ман Сити» готовы продать немцы только за адекватную сумму, которая, по мнению руководства клуба, равна около 70 миллионов евро. «Бавария» надеется подписать Сане этим летом, несмотря на то, что в 2021 году может получить его бесплатно, однако не собирается приобретать футболиста любой ценой.

    Сообщалось, что Сане не собирается продлевать контракт с «Ман Сити» и готов отказаться от 30% зарплаты в «Баварии».

    • Из-за травмы немец не выходил на поле с августа.
    • Рыночная стоимость футболиста – 80 миллионов евро.

    Источник: Sky Sport

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    09.06.2020 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 9 июня 2020, 20:53

      ну все правы, игрок хороший, поэтому мс требует не мало ,но контракт закончится через год и тут уже ситуация на стороне баварии

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