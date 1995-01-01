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    Сане готов отказаться от 30% зарплаты в «Баварии»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане готов на снижение требований по зарплате ради перехода в «Баварию».

    Игрок понимает, что пандемия коронавируса вызвала финансовые убытки, из-за чего должны сократиться суммы трансферов и зарплаты. Немец согласен на понижение оклада на 30% от изначально запрошенной суммы.

    Ранее стало известно, что Сане и «Бавария» заключили предварительный контракт до 2025 года. Если «Ман Сити» и «Бавария» не договорятся между собой, игрок уйдет в мюнхенский клуб бесплатно в 2021 году.

    • Рыночная стоимость Сане – 80 миллионов евро.
    • Из-за травмы он не выходил на поле с августа.

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2235

      BlackMurder 3 часа назад

      Очково отдавать за него отдавать такие деньги, не играл то долго

      1
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      ...
      Рейтинг: +9979

      Cules2013 > BlackMurder 1 час назад

      да, есть такое
      но парень ещё очень молод и очень талантлив. даже, если будет (тьфу-тьфу) ломаться, то своё он отыграет, забьёт и ГП отдаст. Роббен тому подтверждение.

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