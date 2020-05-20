Сане готов отказаться от 30% зарплаты в «Баварии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане готов на снижение требований по зарплате ради перехода в «Баварию».

Игрок понимает, что пандемия коронавируса вызвала финансовые убытки, из-за чего должны сократиться суммы трансферов и зарплаты. Немец согласен на понижение оклада на 30% от изначально запрошенной суммы.

Ранее стало известно, что Сане и «Бавария» заключили предварительный контракт до 2025 года. Если «Ман Сити» и «Бавария» не договорятся между собой, игрок уйдет в мюнхенский клуб бесплатно в 2021 году.