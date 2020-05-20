Журналист Скира: Сане и «Бавария» заключили предварительный контракт до 2025 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане стал еще ближе к переходу в «Баварию».

Агент немецкого игрока Фали Рамадани в прогрессивной стадии переговоров с мюнхенскими боссами.

По данным источника, игрок и немецкий клуб заключили предварительный контракт до 2025 года.

Накануне Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года.