Журналист Скира: Сане и «Бавария» заключили предварительный контракт до 2025 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане стал еще ближе к переходу в «Баварию».
Агент немецкого игрока Фали Рамадани в прогрессивной стадии переговоров с мюнхенскими боссами.
По данным источника, игрок и немецкий клуб заключили предварительный контракт до 2025 года.
Накануне Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года.
- Рыночная стоимость Сане – 80 миллионов евро.
- Контракт немца с «Сити» истекает в 2021 году.
- Из-за травмы игрок не выходил на поле с августа.
Источник: Твиттер Николо Скиры