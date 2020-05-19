Sky Sport: Сане отказался продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане в ближайший год покинет клуб.
По данным источника, футболист не собирается продлевать контракт с «Сити» (срок соглашения истекает летом 2021 года).
«Бавария» и «Манчестер Сити» обговаривают сумму трансфера Сане, но все еще далеки от компромисса в этом вопросе.
Сообщалось, что английский клуб запрашивает минимум 50 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Сане – 80 миллионов евро.
- Контракт немца с «Сити» истекает в 2021 году.
- Из-за травмы игрок не выходил на поле с августа.
Источник: Sky Sport