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    Sky Sport: Сане отказался продлить контракт с «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане в ближайший год покинет клуб.

    По данным источника, футболист не собирается продлевать контракт с «Сити» (срок соглашения истекает летом 2021 года).

    «Бавария» и «Манчестер Сити» обговаривают сумму трансфера Сане, но все еще далеки от компромисса в этом вопросе.

    Сообщалось, что английский клуб запрашивает минимум 50 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Сане – 80 миллионов евро.
    • Контракт немца с «Сити» истекает в 2021 году.
    • Из-за травмы игрок не выходил на поле с августа.

    Источник: Sky Sport

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