Sky Sport: Сане отказался продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане в ближайший год покинет клуб.

По данным источника, футболист не собирается продлевать контракт с «Сити» (срок соглашения истекает летом 2021 года).

«Бавария» и «Манчестер Сити» обговаривают сумму трансфера Сане, но все еще далеки от компромисса в этом вопросе.

Сообщалось, что английский клуб запрашивает минимум 50 миллионов евро.