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    Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

    Матч полуфинала Кубка России между между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили в РФС.

    «РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе.

    Так было в игре «Химки» — «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге», — сообщает пресс-служба РФС в твиттере.

    Решение о месте проведения кубкового матча «Зенит» – «Спартак» будет приниматься бюро исполкома РФС

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии32
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      Рейтинг: +334

      valkam72 41 минуту назад

      Позор вонючим педикулёзным.

      0
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      Рейтинг: +3347

      Борат 46 минут назад

      я никогда не устану повторять - е5 спртк е5 !!!
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +599

      _Marqella_ 1 час назад

      Ну так вроде всегда было, всё верно, по правилам Зенит должен играть дома...какая жеребьёвка, ни когда такого не было...

      2
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      Рейтинг: +8943

      ufos73 1 час назад

      Кабинетные держат планку! Молодцы ура "чемпионам!" )))

      1
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      Рейтинг: +1756

      rash1959 1 час назад

      А поправку в конституцию внесут о решении всех вопросов только в пользу болотных?

      0
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      Рейтинг: +8943

      ufos73 > rash1959 1 час назад

      Они как раз для этого и убрали 2 статью о двойном гражданстве "народных слуг" тихонько так убрали, без палева)))

      1
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      Рейтинг: +1395

      Cleaner > ufos73 29 минут назад

      Они там много чего убрали...(

      0
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      Рейтинг: +703

      Sky Spartak 1 час назад

      Них...се ошиблись...Такое чувство,что составляет регламент 17-и летний пацан...ТО говорили жеребьёвка...то говорили посмотрим по короновирусу.....а потом увидели,что они ошиблись...Если ошиблись,то жеребьёвка должна быть...Спартак здесь не причём..Тоже самое,написал бы ,если вместо Спартака был другой клуб...маразм...То календарь сделают,что летом в тёплых городах играют,а зимой в Сибири...потом говорят..да откуда мы знали....Там хоть кто то за что то отвечает ?!?!?

      2
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      Рейтинг: +1671

      neim > Sky Spartak 1 час назад

      Похоже ни кто и не за что.
      Я, простые графики выходов на следующий месяц, составлял за две-три недели до конца месяца. А это, как вы понимаете, практически с начала текущего месяца ! Со всевозможными корректировками на болезни, подмены, похороны, личные просьбы и обычные загулы рабочих. При проверке и поддержке зама. А потом на подпись и проверку в табельную, профком и наконец к директору шахты. Только потом график имел вполне юридическую силу.
      Как можно ошибиться в регламенте чемпионата при таких зарплатах, штате и ответственности ?

      2
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      Рейтинг: +16992

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Аплодисменты" "народному достоянию!"

      2
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      Рейтинг: +3237

      Давид59 1 час назад

      Я бы зенитофобам не советовал шибко возмущаться. Благодаря этой ошибке Спартак играл все игры дома и поэтому дошёл до полуфинала. Как говорил Карлсон: спокойствие, только спокойствие...

      1
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      Рейтинг: +11287

      vladimir-7 1 час назад

      Такое матч обязаны показать на общедоступном (бесплатном) канале ТВ.
      Ко времени проведения матча, необходимо закончить эти игры со ссылкой
      на коронавирус и пускать болельщиков на 100% вместимости стадиона, а
      то получается "Бессмертному полку", Параду победы и голосованию можно,
      а футболу—ограничения. Болельщики соскучились по футболу, необходимо
      дать им отдохнуть и на стадионе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1395

      Cleaner > vladimir-7 26 минут назад

      А потом всем стадионом в больничку? Надо как в Германии - БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ! Тогда и не будет по 9000 заразившихся каждый день.

      -1
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      Рейтинг: +1866

      giluxa1963 1 час назад

      Зенит даешь дубль

      2
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      Рейтинг: +11287

      vladimir-7 > giluxa1963 1 час назад

      Ну, это очень рано, нужно чемпионат выиграть и 1/2 финала
      и финал Кубка РФ выиграть, а это, думаю, будет не так легко, а
      может быть и очень сложно. Вообще-то раньше соперник ваш
      считался кубковой командой, так что выводы делать рано.

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