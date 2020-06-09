Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

Матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили в РФС.

«РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе.

Так было в игре «Химки» — «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге», — сообщает пресс-служба РФС в твиттере.

Матч запланирован на 19 июля.

В 1/4 финала Кубка «Зенит» обыграл «Ахмат», а «Спартак» – ЦСКА.

В другом полуфинале сыграют «Химки» и победитель пары «Шинник» – «Урал».

Решение о месте проведения кубкового матча «Зенит» – «Спартак» будет приниматься бюро исполкома РФС