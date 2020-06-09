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  • Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

9 июня 2020, 13:12
28

Матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили в РФС.

«РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе.

Так было в игре «Химки» — «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге», — сообщает пресс-служба РФС в твиттере.

Решение о месте проведения кубкового матча «Зенит» – «Спартак» будет приниматься бюро исполкома РФС

Источник: твиттер РФС
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (28)
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"supermax"
1591698313
ну наконец-то закончится бесконечное нытье
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NewLife
1591700226
Тут применен не принцип 19/20 года, а принцип, известный еще со времен римского права - ищи кому выгодно. Надо потребовать, чтобы произвели дезинфекцию баклан-поля.
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giluxa1963
1591700830
Зенит даешь дубль
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vladimir-7
1591700841
Такое матч обязаны показать на общедоступном (бесплатном) канале ТВ. Ко времени проведения матча, необходимо закончить эти игры со ссылкой на коронавирус и пускать болельщиков на 100% вместимости стадиона, а то получается "Бессмертному полку", Параду победы и голосованию можно, а футболу—ограничения. Болельщики соскучились по футболу, необходимо дать им отдохнуть и на стадионе.
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Давид59
1591700855
Я бы зенитофобам не советовал шибко возмущаться. Благодаря этой ошибке Спартак играл все игры дома и поэтому дошёл до полуфинала. Как говорил Карлсон: спокойствие, только спокойствие...
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Sky Spartak
1591702105
Них...се ошиблись...Такое чувство,что составляет регламент 17-и летний пацан...ТО говорили жеребьёвка...то говорили посмотрим по короновирусу.....а потом увидели,что они ошиблись...Если ошиблись,то жеребьёвка должна быть...Спартак здесь не причём..Тоже самое,написал бы ,если вместо Спартака был другой клуб...маразм...То календарь сделают,что летом в тёплых городах играют,а зимой в Сибири...потом говорят..да откуда мы знали....Там хоть кто то за что то отвечает ?!?!?
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rash1959
1591702380
А поправку в конституцию внесут о решении всех вопросов только в пользу болотных?
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ufos73
1591702586
Кабинетные держат планку! Молодцы ура "чемпионам!" )))
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_Marqella_
1591703149
Ну так вроде всегда было, всё верно, по правилам Зенит должен играть дома...какая жеребьёвка, ни когда такого не было...
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valkam72
1591704791
Позор вонючим педикулёзным.
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