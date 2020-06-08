Решение о месте проведения кубкового матча «Зенит» – «Спартак» будет приниматься бюро исполкома РФС

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, какие критерии будут приняты во внимание при выборе места проведения полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, будем учитывать эпидемиологическую обстановку, которая будет существовать в тот момент в регионах, будем учитывать положения регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС», – сказал Митрофанов.