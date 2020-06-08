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  • «Как же было хорошо». Сборная России напомнила о восьмилетии разгрома чехов на Евро-2012

«Как же было хорошо». Сборная России напомнила о восьмилетии разгрома чехов на Евро-2012

8 июня 2020, 13:59
7

Сборная России напомнила болельщикам, что сегодня, 8 июня, исполняется восемь лет со дня победы команды в первом туре Евро-2012. Россияне разгромили чехов, видео доступно ниже.

«Восемь лет назад у великого Петра Чеха случился отвратительный день. Россия забила ему четыре на чемпионате Европы. Как же было хорошо», – написала пресс-служба россиян.

  • Сборная России на том турнире под руководством Дика Адвоката не вышла из группы.
  • После чемпионата голландец покинул Россию, его преемником стал Фабио Капелло.
  • Последний раз на Евро россияне выходили из группы в 2008 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Россия Чехия
Комментарии (7)
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AZ
1591617094
Да ,а потом мы 2 раза "блестяще" сыграли и вылетели... Как же было хорошо...
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paracetamol
1591617956
Хорошая была команда, не то что щас!
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алдан2014
1591620659
В итоге дальше пошли как раз чехи
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Plyash
1591625945
Вспоминать нужно не результат отдельных матчей,а итоговый результат на конкретном форуме.А давайте ещё вспомним ЧМ-94 , матч Россия-Камерун 6:1,а общий итог кто-нибудь помнит? Что-то повторяется всё с завидной регулярностью. Историю забывать не надо.
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Валерий2705
1591633492
Потом было а.х.у.е.н.н.о, беззубая игра с мёртвыми греками и досвидания.
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Axe111
1591638323
Корею напомните потом тоже в новостях??? Или штуцер мал
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