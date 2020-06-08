«Как же было хорошо». Сборная России напомнила о восьмилетии разгрома чехов на Евро-2012

Сборная России напомнила болельщикам, что сегодня, 8 июня, исполняется восемь лет со дня победы команды в первом туре Евро-2012. Россияне разгромили чехов, видео доступно ниже.

«Восемь лет назад у великого Петра Чеха случился отвратительный день. Россия забила ему четыре на чемпионате Европы. Как же было хорошо», – написала пресс-служба россиян.

Сборная России на том турнире под руководством Дика Адвоката не вышла из группы.

не вышла из группы. После чемпионата голландец покинул Россию, его преемником стал Фабио Капелло .

. Последний раз на Евро россияне выходили из группы в 2008 году.

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