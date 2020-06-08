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    «Как же было хорошо». Сборная России напомнила о восьмилетии разгрома чехов на Евро-2012

    Сборная России напомнила болельщикам, что сегодня, 8 июня, исполняется восемь лет со дня победы команды в первом туре Евро-2012. Россияне разгромили чехов, видео доступно ниже.

    «Восемь лет назад у великого Петра Чеха случился отвратительный день. Россия забила ему четыре на чемпионате Европы. Как же было хорошо», – написала пресс-служба россиян.

    • Сборная России на том турнире под руководством Дика Адвоката не вышла из группы.
    • После чемпионата голландец покинул Россию, его преемником стал Фабио Капелло.
    • Последний раз на Евро россияне выходили из группы в 2008 году.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2468

      алдан2014 10 минут назад

      В итоге дальше пошли как раз чехи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5822

      paracetamol 55 минут назад

      Хорошая была команда, не то что щас!

      0
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      Рейтинг: +1520

      AZ 1 час назад

      Да ,а потом мы 2 раза "блестяще" сыграли и вылетели... Как же было хорошо...

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