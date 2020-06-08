«Как же было хорошо». Сборная России напомнила о восьмилетии разгрома чехов на Евро-2012

В итоге дальше пошли как раз чехи
Сборная России напомнила болельщикам, что сегодня, 8 июня, исполняется восемь лет со дня победы команды в первом туре Евро-2012. Россияне разгромили чехов, видео доступно ниже.
«Восемь лет назад у великого Петра Чеха случился отвратительный день. Россия забила ему четыре на чемпионате Европы. Как же было хорошо», – написала пресс-служба россиян.
- Сборная России на том турнире под руководством Дика Адвоката не вышла из группы.
- После чемпионата голландец покинул Россию, его преемником стал Фабио Капелло.
- Последний раз на Евро россияне выходили из группы в 2008 году.
Восемь лет назад у великого Петра Чеха случился отвратительный день. Россия забила ему четыре на чемпионате Европы. Как же было хорошо⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии #ЕВРО pic.twitter.com/LdrCbbBKZr— Сборная России (@TeamRussia) June 8, 2020
В этот день на ЕВРО-2012:Россия – Чехия 4:1Дзагоев 15′Широков 24′Пиларж 52′Дзагоев 79′Павлюченко 82′ pic.twitter.com/lk2DBwpMsV— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 8, 2020