«Бизнес Online»: «Рубин» и «Тамбов» провели товарищеский матч без разрешения РФС

Клубы РПЛ начали проводить товарищеские матчи без официального разрешения властей.

По информации «Бизнес Online», между собой уже играли «Рубин» и «Тамбов», который проводит сбор на базе казанцев.

Кроме того, «Ростов» планирует сыграть с «Чайкой», а ЦСКА – с тульским «Арсеналом». «Крылья Советов» и вовсе намерены провести минимум три контрольных поединка.

В РПЛ и РФС недовольны несанкционированными матчами, однако формально клубы не нарушают регламент, поэтому санкции им не грозят.