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    Шевченко будет тренировать сборную Украины до 2022 года

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ближайшее время продлит контракт с Украинской ассоциацией футбола.

    По информации Sport.ua, в воскресенье стороны заключат новое соглашение, рассчитанное на 2,5 года.

    Таким образом, 43-летний специалист будет руководить командой на перенесенном Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре.

    • Шевченко возглавляет украинскую сборную с 2016 года.
    • На Евро-2020 команда сыграет с Австрией и Нидерландами, еще один соперник определится позднее.
    • В будущем тренер хочет поработать в «Милане».

    Источник: Sport.ua

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