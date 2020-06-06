Шевченко будет тренировать сборную Украины до 2022 года

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ближайшее время продлит контракт с Украинской ассоциацией футбола.

По информации Sport.ua, в воскресенье стороны заключат новое соглашение, рассчитанное на 2,5 года.

Таким образом, 43-летний специалист будет руководить командой на перенесенном Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре.