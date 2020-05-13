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    Шевченко хочет в будущем возглавить «Милан»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о намерении однажды возглавить «Милан».

    «Мне бы хотелось однажды стать тренером «Милана». Я очень люблю болельщиков этой команды. Посмотрим, но это одна из моих целей. Впрочем, сейчас я думаю только о сборной Украины», – сказал 43-летний специалист.

    • Будучи игроком, Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09.
    • Украинец забил 175 голов в 322 матчах в составе итальянской команды.
    • Его контракт с Украинской ассоциацией футбола истекает в июле.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8113

      alex1951 3 часа назад

      Его место там.
      Постоянно сыто-пьяно ,постоянно пьем ,,CINZANO,, Ou yees))))

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