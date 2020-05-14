Шевченко хочет в будущем возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о намерении однажды возглавить «Милан».

«Мне бы хотелось однажды стать тренером «Милана». Я очень люблю болельщиков этой команды. Посмотрим, но это одна из моих целей. Впрочем, сейчас я думаю только о сборной Украины», – сказал 43-летний специалист.