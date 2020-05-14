Шевченко хочет в будущем возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о намерении однажды возглавить «Милан».
«Мне бы хотелось однажды стать тренером «Милана». Я очень люблю болельщиков этой команды. Посмотрим, но это одна из моих целей. Впрочем, сейчас я думаю только о сборной Украины», – сказал 43-летний специалист.
- Будучи игроком, Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09.
- Украинец забил 175 голов в 322 матчах в составе итальянской команды.
- Его контракт с Украинской ассоциацией футбола истекает в июле.
Источник: Sky Sport Italia