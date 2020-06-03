Жена Адриано Дорожко: «Мне шлют сообщения с пожеланиями смерти и болезней родителям, потому что я замужем за чернокожим»

Супруга форварда бразильского «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, что ей ежедневно приходят сообщения с пожеланиями смерти. Причина – расовая неприязнь.

«Когда я начала ходить на футбол в Бразилии, мне кричали: «Русская идет, смотрите». Мне ежедневно приходят сообщения с пожеланиями смерти, болезней моим родителям. Обещают найти и избить. Все потому, что я замужем за чернокожим. У меня стальные нервы, и я перестала обращать внимание», – написала россиянка.

Адриано до «Палмейраса» выступал за «Спартак», брал РПЛ.

Кроме того, бразилец выступал в УПЛ за «Шахтер».

Чемпионат Бразилии отложили из-за пандемии коронавируса.