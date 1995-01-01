Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Ассистент Симеоне Бургос уйдет из «Атлетико». Он работал с аргентинцем с 2011-го

    Ассистент главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – Херман Бургос – объявил о своем уходе из мадридского клуба.

    Специалист покинет столичную команду по завершении этого сезона. Он намерен продолжить карьеру в роли главного тренера.

    Бургос был помощником Симеоне с 2011 года. До «Атлетико» они работали вместе в «Катании» и в аргентинском «Расинге». В 2010 году Бургос был главным тренером клуба третьего дивизиона чемпионата Испании «Карабанчель».

    • Примера должна возобновиться 11 июня.
    • «Атлетико» находится в турнирной таблице на шестом месте.

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76816
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru