Ассистент Симеоне Бургос уйдет из «Атлетико». Он работал с аргентинцем с 2011-го

Ассистент главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – Херман Бургос – объявил о своем уходе из мадридского клуба.

Специалист покинет столичную команду по завершении этого сезона. Он намерен продолжить карьеру в роли главного тренера.

Бургос был помощником Симеоне с 2011 года. До «Атлетико» они работали вместе в «Катании» и в аргентинском «Расинге». В 2010 году Бургос был главным тренером клуба третьего дивизиона чемпионата Испании «Карабанчель».

Примера должна возобновиться 11 июня.

«Атлетико» находится в турнирной таблице на шестом месте.

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