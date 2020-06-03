«Отмотал двухнедельный срок, вчера дембельнулся». Погребняк рассказал о пребывании в больнице

Форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал, как перенес заболевание коронавирусом.

«Свой двухнедельный срок я отмотал. Можно сказать, дембельнулся вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьeзное заболевание, с которым я никогда не сталкивался. Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела, и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб «Урала» определит, когда меня можно будет подвести в общую группу.

Условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!

К сезону подготовиться успею, в моeм возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет. Что касается семьи, то всe в порядке. У детей болезнь прошла в лeгкой форме. Жена тоже выздоровела. Сейчас они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу», – сказал футболист.

Погребняк был госпитализирован в конце мая с двусторонней пневмонией. Ранее отрицательные результаты показали тесты и остальных футболистов «Урала».