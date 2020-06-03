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  • «Отмотал двухнедельный срок, вчера дембельнулся». Погребняк рассказал о пребывании в больнице

«Отмотал двухнедельный срок, вчера дембельнулся». Погребняк рассказал о пребывании в больнице

3 июня 2020, 13:56
9

Форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал, как перенес заболевание коронавирусом.

«Свой двухнедельный срок я отмотал. Можно сказать, дембельнулся вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьeзное заболевание, с которым я никогда не сталкивался. Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела, и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб «Урала» определит, когда меня можно будет подвести в общую группу.

Условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!

К сезону подготовиться успею, в моeм возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет. Что касается семьи, то всe в порядке. У детей болезнь прошла в лeгкой форме. Жена тоже выздоровела. Сейчас они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу», – сказал футболист.

Погребняк был госпитализирован в конце мая с двусторонней пневмонией. Ранее отрицательные результаты показали тесты и остальных футболистов «Урала».

  • В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
  • «Урал» занимает в чемпионате России 10-е место.
  • РПЛ должна возобновиться 19 июня.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (9)
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valkam72
1591184862
Как и все футболёры в армии не служил и кричит - дембельнулся. Стыд и срам позорному синиту.
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Skull_Boy
1591185053
Одним словом долбае_б и слова ОТМОТАЛ и ДЕМБЕЛЬНУЛСЯ не сопоставимы
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Hektor 84
1591191435
Деревянный Погребняк умом ни когда не блистал, та и сейчас ничего не изменилось. Срок в больнице? И женушка у него такая же тупая силиконовая кукла. Ее и курицей не назовешь, курицу обидишь.
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Plyash
1591199294
Похоже, он похмельнулся, а не дембельнулся.
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paracetamol
1591203492
Паша, здоровья, ты нам нужен!
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Томик
1591215247
Хотя бы в какой-никакой спортивной роте бы послужил, что ли. Дембельнулся он, дерево дорогостоящее.
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