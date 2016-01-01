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    «Отмотал двухнедельный срок, вчера дембельнулся». Погребняк рассказал о пребывании в больнице

    Форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал, как перенес заболевание коронавирусом.

    «Свой двухнедельный срок я отмотал. Можно сказать, дембельнулся вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьeзное заболевание, с которым я никогда не сталкивался. Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела, и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб «Урала» определит, когда меня можно будет подвести в общую группу.

    Условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!

    К сезону подготовиться успею, в моeм возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет. Что касается семьи, то всe в порядке. У детей болезнь прошла в лeгкой форме. Жена тоже выздоровела. Сейчас они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу», – сказал футболист.

    Погребняк был госпитализирован в конце мая с двусторонней пневмонией. Ранее отрицательные результаты показали тесты и остальных футболистов «Урала».

    • В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
    • «Урал» занимает в чемпионате России 10-е место.
    • РПЛ должна возобновиться 19 июня.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8299

      Skull_Boy 1 час назад

      Одним словом долбае_б и слова ОТМОТАЛ и ДЕМБЕЛЬНУЛСЯ не сопоставимы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +271

      valkam72 1 час назад

      Как и все футболёры в армии не служил и кричит - дембельнулся. Стыд и срам позорному синиту.

      1
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