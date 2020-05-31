В «Урале» нет положительных тестов на коронавирус. Погребняк идет на поправку

Футболисты и персонал «Урала» сдали очередные тесты на коронавирус.
Все тесты показали отрицательный результат.
Как сообщает пресс-служба клуба, нападающий Павел Погребняк, у которого ранее был выявлен коронавирус, идет на поправку и чувствует себя заметно лучше, чем прежде.
Персонал, тренеры и футболисты «Урала» прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.Сегодня стали известны результаты – все они отрицательные. pic.twitter.com/qeGqsDNKVC— ФК Урал (@FCURAL) May 31, 2020