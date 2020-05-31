В «Урале» нет положительных тестов на коронавирус. Погребняк идет на поправку

Футболисты и персонал «Урала» сдали очередные тесты на коронавирус.

Все тесты показали отрицательный результат.

Как сообщает пресс-служба клуба, нападающий Павел Погребняк, у которого ранее был выявлен коронавирус, идет на поправку и чувствует себя заметно лучше, чем прежде.