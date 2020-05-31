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    В «Урале» нет положительных тестов на коронавирус. Погребняк идет на поправку

    Футболисты и персонал «Урала» сдали очередные тесты на коронавирус.

    Все тесты показали отрицательный результат.

    Как сообщает пресс-служба клуба, нападающий Павел Погребняк, у которого ранее был выявлен коронавирус, идет на поправку и чувствует себя заметно лучше, чем прежде.

    Источник: Твиттер «Урала»

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    31.05.2020 19:34
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