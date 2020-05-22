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    У Погребняка обнаружили коронавирус

    Форвард «Урала» Павел Погребняк заболел коронавирусом.

    Тест бывшего игрока сборной России, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат.

    «Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле, – прокомментировала новость в пресс-служба «Урала».

    Остальные представителя клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19.

    • В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
    • «Урал» занимает в чемпионате России 10-е место.

    Источник: Официальный сайт ФК «Урал»

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    22.05.2020 11:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 23 мая 2020, 02:40

      Та не хотят они чемп доигрывать!!! Пока сидели на самоизоляции тишина была и никто не болел. Как только объявили что возобновляют тренировки и скоро чемп возобновится началось. Один заболел, другой потом еще . вот теперь и каланча заболел. Предлагаю тогда оштрафовать всю эту заболевшую шоблу на кругленькую сумму за нарушение самоизоляции. Тогда и узнаем кто болен, а кто не болен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      порт 22 мая 2020, 14:04

      Ну вот, а говорили что деревья не болеют COVID-19.

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 22 мая 2020, 12:49

      Паша не игрой, так коронавирусои опять замелькал в футбольной интернет-прессе. )))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 22 мая 2020, 11:05

      Ещё не трещит, но потрескивает продолжение чемпионата...

      2
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