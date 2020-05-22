У Погребняка обнаружили коронавирус

Форвард «Урала» Павел Погребняк заболел коронавирусом.
Тест бывшего игрока сборной России, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат.
«Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле, – прокомментировала новость в пресс-служба «Урала».
Остальные представителя клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19.
- В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
- «Урал» занимает в чемпионате России 10-е место.
Источник: Официальный сайт ФК «Урал»