У Погребняка обнаружили коронавирус

Форвард «Урала» Павел Погребняк заболел коронавирусом.

Тест бывшего игрока сборной России, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат.

«Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле, – прокомментировала новость в пресс-служба «Урала».

Остальные представителя клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19.