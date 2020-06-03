RMC: экс-форвард ЦСКА Думбия отказался переходить в клуб из Лиги 2

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия отказался переходить во «Дюнкерк».

Сейду не устроила предложенная зарплата.

«Дюнкерк» завершил сезон на 2-м месте в 3-м по силе дивизионе чемпионата Франции и в следующем сыграет в Лиге 2.

Ивуариец весной стал свободным агентом. Последним клубом Думбия был «Сьон».