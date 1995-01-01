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    RMC: экс-форвард ЦСКА Думбия отказался переходить в клуб из Лиги 2

    Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия отказался переходить во «Дюнкерк».

    Сейду не устроила предложенная зарплата.

    «Дюнкерк» завершил сезон на 2-м месте в 3-м по силе дивизионе чемпионата Франции и в следующем сыграет в Лиге 2.

    Ивуариец весной стал свободным агентом. Последним клубом Думбия был «Сьон».

    • Клуб разорвал контракт с 32-летним ивуарийцем, так как тот отказался идти на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
    • За швейцарскую команду форвард провел 15 матчей и забил 5 голов.
    • Думбия выступал за ЦСКА с 2010-го по 2014-й и в 2015 году.

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +274

      ZEVS71 8 минут назад

      В ЦСКА не возьмут. Много хочет в 32 года

      0
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      Рейтинг: +676

      кто там 32 минуты назад

      В ЦСКА пусть уж возвращается. Всем будет хорошо.

      1
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      Рейтинг: +15496

      sssrspartak > кто там 21 минуту назад

      вот и я про то!в цска у него все нормально!было!

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