Геркус: «Ротору» надо настаивать на выходе в РПЛ, даже если есть 600 миллионов»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном отказе «Ротора» от перехода РПЛ из ФНЛ из-за недостаточного финансирования.

«Слышал, что есть какая-то смета на один миллиард триста миллионов. Они ждут подтверждения такого бюджета. Если нет таких денег, надо выходить с тем, что есть.

У клуба же есть замечательный стадион. Ажиотаж будет фантастический. Для региона это будет большое событие, с которым может сравниться только чемпионат мира.

Думаю, надо настаивать на выходе в РПЛ, даже если есть 600 миллионов. Да, «Ротор» будет в положении аутсайдеров. Но люди будут смотреть на классные команды, которые приедут. Это не мешает клубу показать красивый футбол пару раз за сезон. Если реалистично смотреть на вещи, то большего никто не ждет.

Нельзя забывать, что у «Ротора» прекрасный стадион. С него они будут зарабатывать какие-то деньги в РПЛ, до 100 миллионов смогли бы. Даже в Англии клубы обращаются к инвесторам из других частей света. У нас нет культуры владения клубами частным бизнесом. Единственный пример сейчас в России – это «Краснодар». До недавнего времени был ЦСКА. Волгоградская область – огромный регион. Но позволить себе тратить сотни миллионов довольно накладно, пока клубы не начнут зарабатывать самостоятельно. Клубы должны научиться зарабатывать, чтобы спонсор добивал бюджет, а не давал 80%.

В этом плане «Ростов» – интересный пример союза частных денег и бюджетных. Хочется надеяться, что «Химки» и «Ротор» будут играть в РПЛ в следующем сезоне. Возможен ли полный уход от бюджетного финансирования? Можно же просто уйти из спорта. Другое дело, что профессиональный спорт просто обвалится, и детям негде будет играть. Мы просто убьем детские мечты. Если не будет клубов и лиги, то ради чего им играть? Нужно найти баланс. Помнить и о спорте, и о детях», – заявил Геркус.