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    «Он был плох в постели». Телеведущая рассказала об отношениях с защитником ЦСКА Гогуа

    Модель и телеведущая Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.

    Об этом девушка рассказала, отвечая на вопрос от подписчиков, спала ли она когда-нибудь с чернокожим.

    «Да, но цвет кожи тут не имеет значения. Он был плох в постели», – призналась модель.

    В 2017 году Нуркич уволили с боснийского телеканала, когда она призналась, что раньше работала проституткой.

    Источник: Инстаграм Сенады Нуркич

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    Комментарии10
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      Рейтинг: -116

      Аденн 7 минут назад

      будущая звязда бЗянита, вместе с Молло. бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +6

      ivanovale 46 минут назад

      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я там бывшую жену спалил) Вот сайт -- https://bit.vodka/davalka

      -2
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      Рейтинг: +563

      Граф2019 1 час назад

      все на юг! девок голодных, хоть ...опай ешь...

      0
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      Рейтинг: +222

      Puddle 1 час назад

      Кстати, известное соревнование под названием "Спартакиада" переименовали в "Дезеувщина"

      0
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      Рейтинг: +2729

      solodealer 3 часа назад

      Боже...какая пакость....
      наткнулся и случайно прочитал...
      ...такое впечатление, что на пляже голой ногой в "свежее" говно наступил...
      Почему у нас доминируют два типа "журналистики":
      1. 100%-ные проститутки- пропагандисты на ЗП у властьимущих
      и
      2. "Всадники без головы", живущие только "процессами тела" ниже пояса с обеих сторон?

      2
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      Рейтинг: +3232

      Борат 3 часа назад

      а спартачам бы он понравился !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +1848

      serhio80 > Борат 2 часа назад

      Я так понимаю что гогуа тебя протестировал и тебе понравилось) с алармом и пудельком деретесь за него? Пьяный хоровод не ревнует?)

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      Рейтинг: -116

      Аденн > Борат 12 минут назад

      и маме твоей он тоже нравится. бу-га-га Она сама мне рассказывала гы-гы

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      Рейтинг: +8280

      Skull_Boy 3 часа назад

      Срочно к Малахову и Бомба ты стал не сайтом футбольной тематики, а желтым дерьмом

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      Рейтинг: +222

      Puddle > Skull_Boy 3 часа назад

      Спасибо, что рассказал о своих планах, куда ты срочно собираешься

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