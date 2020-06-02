«Он был плох в постели». Телеведущая рассказала об отношениях с защитником ЦСКА Гогуа

Модель и телеведущая Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.

Об этом девушка рассказала, отвечая на вопрос от подписчиков, спала ли она когда-нибудь с чернокожим.

«Да, но цвет кожи тут не имеет значения. Он был плох в постели», – призналась модель.

В 2017 году Нуркич уволили с боснийского телеканала, когда она призналась, что раньше работала проституткой.