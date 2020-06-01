Егоров: «Рыбус может подписать с «Локомотивом» новый контракт»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус может остаться в клубе и на следующий сезон. Летом у поляка истекает контракт.

«Рыбус может остаться в «Локо».

«Локомотив» думает над продлением контракта с защитником Мацеем Рыбусом. Ранее продление было маловероятным сценарием – клуб искал игрока на эту позицию, рассматривалась кандидатура Димитриоса Яннулиса (24 года, ПАОК), но, вероятно, ход переговоров и цена заставляют вернуться к истории с продлением Рыбуса», – написал инсайдер Сергей Егоров.