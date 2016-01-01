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    Егоров: «Рыбус может подписать с «Локомотивом» новый контракт»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус может остаться в клубе и на следующий сезон. Летом у поляка истекает контракт.

    «Рыбус может остаться в «Локо».

    «Локомотив» думает над продлением контракта с защитником Мацеем Рыбусом. Ранее продление было маловероятным сценарием – клуб искал игрока на эту позицию, рассматривалась кандидатура Димитриоса Яннулиса (24 года, ПАОК), но, вероятно, ход переговоров и цена заставляют вернуться к истории с продлением Рыбуса», – написал инсайдер Сергей Егоров.

    • Поляк на рынке стоит 2,4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Рыбус провел 14 матчей, сделал четыре результативные передачи.
    • «Локомотив» в таблице идет вторым.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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