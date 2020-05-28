Цорн – о соблюдении карантина Тедеско: «У нас нет рисков, «Спартак» самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ответил на вопрос, насколько добросовестно к соблюдению карантина относятся вернувшиеся из других стран футболисты и тренеры команды.

– Сейчас ходит много таких разговоров: команды заперлись на базах, проверить ничего нельзя, так что самоизоляция легионеров, их раздельное проживание с остававшимися в России – только показуха для внешнего мира, а на самом деле и разместились все вперемешку, и тренируются вместе. Скажите честно – Тедеско, его помощники Хинкель и Урванчки, игроки из Европы на самом деле соблюдают карантин?

– Мы очень тщательно подошли к этому вопросу – даже переоборудовали всю базу под нынешние условия. Предвидели, что возобновить занятия на открытом воздухе в Тушино будет тяжелее, поэтому вернулись в Тарасовку. Здесь везде нанесена разметка социальной дистанции, все пространство постоянно дезинфицируется. Персонал и футболисты протестированы на коронавирус за сутки до заезда.

Перед заселением лично присутствовал вместе с министром спорта Московской области на инспекции – нам дали разрешение на тренировки. У нас нет рисков, «Спартак» самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит. Это касается как команды, так и всех работников базы. Все подходят к сложившейся ситуации с пониманием, потому что на данный момент это правила жизни и работы. Другой возможности нет.