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  • Цорн – о соблюдении карантина Тедеско: «У нас нет рисков, «Спартак» самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит»

Цорн – о соблюдении карантина Тедеско: «У нас нет рисков, «Спартак» самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит»

28 мая 2020, 09:50
6

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ответил на вопрос, насколько добросовестно к соблюдению карантина относятся вернувшиеся из других стран футболисты и тренеры команды.

– Сейчас ходит много таких разговоров: команды заперлись на базах, проверить ничего нельзя, так что самоизоляция легионеров, их раздельное проживание с остававшимися в России – только показуха для внешнего мира, а на самом деле и разместились все вперемешку, и тренируются вместе. Скажите честно – Тедеско, его помощники Хинкель и Урванчки, игроки из Европы на самом деле соблюдают карантин?

– Мы очень тщательно подошли к этому вопросу – даже переоборудовали всю базу под нынешние условия. Предвидели, что возобновить занятия на открытом воздухе в Тушино будет тяжелее, поэтому вернулись в Тарасовку. Здесь везде нанесена разметка социальной дистанции, все пространство постоянно дезинфицируется. Персонал и футболисты протестированы на коронавирус за сутки до заезда.

Перед заселением лично присутствовал вместе с министром спорта Московской области на инспекции – нам дали разрешение на тренировки. У нас нет рисков, «Спартак» самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит. Это касается как команды, так и всех работников базы. Все подходят к сложившейся ситуации с пониманием, потому что на данный момент это правила жизни и работы. Другой возможности нет.

  • В связи с пандемией коронавируса легионеры после возвращения в Россию обязаны провести две недели на самоизоляции.
  • По информации Metaratings, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с разрешения гендиректора клуба не соблюдает карантин.
  • В частности, немецкий специалист сам проводит тренировки с командой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (6)
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vka1970
1590655950
Пудель всё себе захапал Первой жертвой был alarm Он Бората так затрахал Что чувак уже не встал Так лежит себе, скучает Ни кого к себе не ждёт Ни кого не приглашает По alarmу слёзы льёт.
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NewLife
1590657267
В Тарасовке спартаковская аура, положительно влияет на команду.
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