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    Цорн – о соблюдении карантина Тедеско: «У нас нет рисков, «Спартак» самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ответил на вопрос, насколько добросовестно к соблюдению карантина относятся вернувшиеся из других стран футболисты и тренеры команды.

    – Сейчас ходит много таких разговоров: команды заперлись на базах, проверить ничего нельзя, так что самоизоляция легионеров, их раздельное проживание с остававшимися в России – только показуха для внешнего мира, а на самом деле и разместились все вперемешку, и тренируются вместе. Скажите честно – Тедеско, его помощники Хинкель и Урванчки, игроки из Европы на самом деле соблюдают карантин?

    – Мы очень тщательно подошли к этому вопросу – даже переоборудовали всю базу под нынешние условия. Предвидели, что возобновить занятия на открытом воздухе в Тушино будет тяжелее, поэтому вернулись в Тарасовку. Здесь везде нанесена разметка социальной дистанции, все пространство постоянно дезинфицируется. Персонал и футболисты протестированы на коронавирус за сутки до заезда.

    Перед заселением лично присутствовал вместе с министром спорта Московской области на инспекции – нам дали разрешение на тренировки. У нас нет рисков, «Спартак» самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит. Это касается как команды, так и всех работников базы. Все подходят к сложившейся ситуации с пониманием, потому что на данный момент это правила жизни и работы. Другой возможности нет.

    • В связи с пандемией коронавируса легионеры после возвращения в Россию обязаны провести две недели на самоизоляции.
    • По информации Metaratings, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с разрешения гендиректора клуба не соблюдает карантин.
    • В частности, немецкий специалист сам проводит тренировки с командой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии10
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      Рейтинг: +116

      NewLife 3 часа назад

      В Тарасовке спартаковская аура, положительно влияет на команду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13205

      vka1970 3 часа назад

      Пудель всё себе захапал
      Первой жертвой был alarm
      Он Бората так затрахал
      Что чувак уже не встал
      Так лежит себе, скучает
      Ни кого к себе не ждёт
      Ни кого не приглашает
      По alarmу слёзы льёт.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      Puddle > vka1970 3 часа назад

      Чувак, у тебя и со строкой всё плохо, и с мозгами. Гы-гы-гы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15212

      sssrspartak > Puddle 2 часа назад

      ты везде все загадил!а ну в будку пес беспородный и аларма с собой !иж разлаяялись псы безпризорные!

      2
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      ...
      Рейтинг: +13205

      vka1970 > Puddle 58 минут назад

      Не расстраивайся пудель
      Всё прекрасно, всё пучком
      У тебя не речь, а студень
      В перемешку с молочком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      когда Де Зеву кочегарит баньку, за ворота так просто не выйдешь)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2465

      alarm 4 часа назад

      вот и сидите в тарасофке и рылы оттуда не высовывайте!

      4
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      Рейтинг: +3127

      Борат > alarm 2 часа назад

      да им это только в радость - скрыться от посторонних глаз, а там банные процедуры, кто мыло лучше всех уронит, а потом сосиски жарить на заднем дворе ! не зря же они невольники и мужеложцы ! гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +15212

      sssrspartak > Борат 2 часа назад

      вся уета здесь собралась!ваше место где?возле параши или у второго бората на члене!

      0
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      Рейтинг: +3127

      Борат 5 часов назад

      Рылам лишь бы закрыться и устроить карантинную оргию !
      Гыгы

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