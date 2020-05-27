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    Metaratings: Цорн разрешил Тедеско нарушить самоизоляцию, Гулиев поругался лично с главным тренером

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с разрешения гендиректора клуба Томаса Цорна не соблюдает режим самоизоляции после возвращения из Германии, пишет Metaratings.

    Тедеско сам проводит тренировки с командой. На одном из занятий у немца возник конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым, после чего игрока перевели во вторую команду. В СМИ же было заявлено о конфликте Гулиева с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем, чтобы скрыть факт присутствия Тедеско на командных тренировках.

    Ранее стало известно, что Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с футболистом.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside, образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера. Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    27.05.2020 00:19
    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 16 часов назад

      Что то сомнительная новость. Как Цорн может разрешить? Даже я бы сказал бредовая. Та и сомневаюсь что Тедеско стал бы нарушать закон и нарушать режим самоизоляции. Немцы народ до тошноты дисциплинированный и ответственный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      FRZZ 23 часа назад

      Что-то я не верю этим подозрительным новостям о Спартаке и его игроков.
      Вчера писали, что Тедеско сам попросил Гулиева остаться, сегодня уже пишут, что поругались. Ерунда все это.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      "supermax" > FRZZ 22 часа назад

      это все заговор...проект алармоборотов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2424

      алдан2014 23 часа назад

      Опять алармы,бораты и иже с ними ,превратили ветку в срач.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5727

      paracetamol 23 часа назад

      Тайны мадридского двора в свинарнике все равно получают свободу!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      O-kolesov 27 мая, 13:17

      А цорн что президент россии ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      Puddle > O-kolesov 27 мая, 13:27

      Пёрн- это штатный хрюндель!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -133

      Бoрат > Puddle 23 часа назад

      А куда красавчика дел , я уже даже к его харе привыкать стал . Гыгыгы .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -133

      Бoрат > Puddle 23 часа назад

      Да нет , твой штатный пёр это я , ну или пропёр , что что , а пропарывать таких красотулек как ты - это моё призвание . Гыгыгы .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Puddle > Бoрат 11 часов назад

      червь, углохни

      1
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      Рейтинг: +2712

      solodealer 27 мая, 11:59

      Цорн - это врач - вирусолог какой-то известный, очевидно?
      Вот из за таких "всеядно-универсальных" деэффективных манагеров, запущенных властью в страну, у нас и случилось ВСЁ ЭТО в экономике, социальной жизни, образовании и медицине...
      А те, наверху, как с самого начала впились зубами в нефть и газ, так пасти и не раскрывают...Ни всторону посмотреть, ни сказать что, подумавши, не могут...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      NewLife 27 мая, 11:35

      Появляется какая-то новость и тут же вокруг нее запускается туча фейков, на которых пробуют раскрутиться источники типа metaratings. Это как команда сброду питерских гомотроллей начать тявкать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Давид59 27 мая, 10:01

      Интересно на каком языке он с главным ругался? Или через переводчика его посылал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2670

      Томик > Давид59 27 мая, 12:27

      Думаю, что Тедеско уже понимает и вот-вот говорить начнёт. Осенью жду интервью на русском.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      БогажКареры 27 мая, 09:14

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +655

      Oldtrafford83 27 мая, 08:41

      Весь гей бомонд собрался с комментариями ниже))) Убожество конечно!!!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      "supermax" > Oldtrafford83 27 мая, 12:08

      Вообще П. Издец творится.... Админам пох... Ну либо они сами в этой шайке уе.банов

      7
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