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  • Metaratings: Цорн разрешил Тедеско нарушить самоизоляцию, Гулиев поругался лично с главным тренером

Metaratings: Цорн разрешил Тедеско нарушить самоизоляцию, Гулиев поругался лично с главным тренером

27 мая 2020, 00:19
17

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с разрешения гендиректора клуба Томаса Цорна не соблюдает режим самоизоляции после возвращения из Германии, пишет Metaratings.

Тедеско сам проводит тренировки с командой. На одном из занятий у немца возник конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым, после чего игрока перевели во вторую команду. В СМИ же было заявлено о конфликте Гулиева с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем, чтобы скрыть факт присутствия Тедеско на командных тренировках.

Ранее стало известно, что Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с футболистом.

Источник: Metaratings

Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside, образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера. Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

Россия. Премьер-лига Спартак Гулиев Аяз Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (17)
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Valeron2790
1590529172
Х.у.я себе Цорн босс, а кто он такой, что бы разрешать кому то не соблюдать эту самоизоляцию? За которую обычных людей дрочат. Под суд немцев охреневших.
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Oldtrafford83
1590558084
Весь гей бомонд собрался с комментариями ниже))) Убожество конечно!!!
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БогажКареры
1590560064
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва 28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа 01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва 05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов 08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва 12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва 15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат 22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся
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Давид59
1590562889
Интересно на каком языке он с главным ругался? Или через переводчика его посылал?
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NewLife
1590568529
Появляется какая-то новость и тут же вокруг нее запускается туча фейков, на которых пробуют раскрутиться источники типа metaratings. Это как команда сброду питерских гомотроллей начать тявкать.
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O-kolesov
1590574650
А цорн что президент россии ?
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paracetamol
1590582946
Тайны мадридского двора в свинарнике все равно получают свободу!
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алдан2014
1590584464
Опять алармы,бораты и иже с ними ,превратили ветку в срач.
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Hektor 84
1590608675
Что то сомнительная новость. Как Цорн может разрешить? Даже я бы сказал бредовая. Та и сомневаюсь что Тедеско стал бы нарушать закон и нарушать режим самоизоляции. Немцы народ до тошноты дисциплинированный и ответственный.
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