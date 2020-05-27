Metaratings: Цорн разрешил Тедеско нарушить самоизоляцию, Гулиев поругался лично с главным тренером

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с разрешения гендиректора клуба Томаса Цорна не соблюдает режим самоизоляции после возвращения из Германии, пишет Metaratings.

Тедеско сам проводит тренировки с командой. На одном из занятий у немца возник конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым, после чего игрока перевели во вторую команду. В СМИ же было заявлено о конфликте Гулиева с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем, чтобы скрыть факт присутствия Тедеско на командных тренировках.

Ранее стало известно, что Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с футболистом.