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    «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым

    «Спартак» рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с полузащитником Аязом Гулиевым.

    По информации «СЭ», не исключено, что клуб расторгнет контракт с 23-летним футболистом по окончании сезона. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

    Кроме того, стало известно, каким образом хавбек нарушил командную дисциплину – во время тренировки он неоднократно подвергал сомнению указания тренера по физподготовке Владимира Чипзановича, который временно заменяет Доменико Тедеско, руководя тренировочным процессом.

    Гулиева по итогам инцидента перевели в «Спартак-2». В основном составе его заменит 18-летний Константин Шильцов.

    «Спартак» может отдать Гулиева в аренду

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2020 22:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +14466

      playsh 27 мая 2020, 00:30

      Жаль что не присел за Америкашку,повезло Аязу,что тот деньги любит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 26 мая 2020, 16:12

      С ним надо прощаться и чем быстрее тем лучше, непредсказуемость его кредо! Горячим надо быть в бане а на поле нужна холодная голова!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 26 мая 2020, 11:44

      Давно этого отмороженного гнать надо!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 26 мая 2020, 10:10

      Чипзанович теперь по 6 раз на пешеходных переходах осматривайся перед тем как переходить и ещё один раз на верх, а то мерседес гулийки настигнет тебя(Цорна с Федуном то же это касается)).

      А с каким пафосом его там у Ростова покупали то.
      Смех.

      4
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      Рейтинг: +2919

      Play 26 мая 2020, 09:26

      Вот и Ростову подоспело усиление под еврокубки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > Play 26 мая 2020, 11:46

      на хер он не нужен Ростову! Он Карпина слушать не будет он не возьмёт его с ним нервы мотать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2919

      Play > fhnv 26 мая 2020, 12:52

      Он год у Карпина прекрасно играл и прогрессировал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 26 мая 2020, 09:07

      вызывает неприязнь этот человек...косячит как великий...на поле нулевой...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      Кодем 26 мая 2020, 08:46

      Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 26 мая 2020, 08:41

      Давно пора это чучело невоспитанное отправлять на рынок труда!!!

      4
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      Рейтинг: +57

      Mamukan 26 мая 2020, 07:25

      На фотографии борат вылитое свиное рыло, да и имячко его напоминает. то как хряков подзывают в российских деревнях "БОРЯ, БОРЯ. Так что шила в мешке не утаишь. Как был БОРА в душе свинья, так ей и остался.

      2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 мая 2020, 01:51

      Лучше расторгнуть. Это дерево верят ли кто то купит.

      3
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