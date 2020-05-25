«Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым

«Спартак» рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с полузащитником Аязом Гулиевым.

По информации «СЭ», не исключено, что клуб расторгнет контракт с 23-летним футболистом по окончании сезона. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

Кроме того, стало известно, каким образом хавбек нарушил командную дисциплину – во время тренировки он неоднократно подвергал сомнению указания тренера по физподготовке Владимира Чипзановича, который временно заменяет Доменико Тедеско, руководя тренировочным процессом.

Гулиева по итогам инцидента перевели в «Спартак-2». В основном составе его заменит 18-летний Константин Шильцов.

«Спартак» может отдать Гулиева в аренду