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«Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым

25 мая 2020, 22:59
14

«Спартак» рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с полузащитником Аязом Гулиевым.

По информации «СЭ», не исключено, что клуб расторгнет контракт с 23-летним футболистом по окончании сезона. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

Кроме того, стало известно, каким образом хавбек нарушил командную дисциплину – во время тренировки он неоднократно подвергал сомнению указания тренера по физподготовке Владимира Чипзановича, который временно заменяет Доменико Тедеско, руководя тренировочным процессом.

Гулиева по итогам инцидента перевели в «Спартак-2». В основном составе его заменит 18-летний Константин Шильцов.

«Спартак» может отдать Гулиева в аренду

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гулиев Аяз
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1590438970
Давно пора! *****!
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Hektor 84
1590447105
Лучше расторгнуть. Это дерево верят ли кто то купит.
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Mamukan
1590467105
На фотографии борат вылитое свиное рыло, да и имячко его напоминает. то как хряков подзывают в российских деревнях "БОРЯ, БОРЯ. Так что шила в мешке не утаишь. Как был БОРА в душе свинья, так ей и остался.
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Oldtrafford83
1590471686
Давно пора это чучело невоспитанное отправлять на рынок труда!!!
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Кодем
1590471985
Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал.
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SPACE TRUCKIN
1590473277
вызывает неприязнь этот человек...косячит как великий...на поле нулевой...
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Play
1590474368
Вот и Ростову подоспело усиление под еврокубки
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кто там
1590477030
Чипзанович теперь по 6 раз на пешеходных переходах осматривайся перед тем как переходить и ещё один раз на верх, а то мерседес гулийки настигнет тебя(Цорна с Федуном то же это касается)). А с каким пафосом его там у Ростова покупали то. Смех.
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fhnv
1590482691
Давно этого отмороженного гнать надо!!!
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морозз
1590498731
С ним надо прощаться и чем быстрее тем лучше, непредсказуемость его кредо! Горячим надо быть в бане а на поле нужна холодная голова!
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