«Спартак» может отдать Гулиева в аренду

«Спартак» рассматривает вариант с арендой полузащитника Аяза Гулиева.
По информации «СЭ», руководство клуба не собирается возвращать 23-летнего футболиста в первую команду до завершения чемпионата.
Сообщается, что по окончании сезона «Спартак» будет готов отдать хавбека в бесплатную аренду.
Подписать Гулиева могут «Крылья Советов» или «Тамбов» при условии невылета в ФНЛ.
Сегодня «Спартак» объявил о переводе игрока во вторую команду за некорректное общение с членами тренерского штаба.
Источник: «Спорт-Экспресс»