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    «Спартак» может отдать Гулиева в аренду

    «Спартак» рассматривает вариант с арендой полузащитника Аяза Гулиева.

    По информации «СЭ», руководство клуба не собирается возвращать 23-летнего футболиста в первую команду до завершения чемпионата.

    Сообщается, что по окончании сезона «Спартак» будет готов отдать хавбека в бесплатную аренду.

    Подписать Гулиева могут «Крылья Советов» или «Тамбов» при условии невылета в ФНЛ.

    Сегодня «Спартак» объявил о переводе игрока во вторую команду за некорректное общение с членами тренерского штаба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2020 21:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2303

      моэм 26 мая 2020, 07:01

      А вот это умно, балласт надо сбрасывать...а то что в Спартаке перспективный молодой игрок доведённый Карпиным до основы Ростова и ставший кандидатом в сборную России превратился в балласт в Спартаке вопрос второй.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 23:34

      Желательно в пожизненную аренду, безвозвратную!

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик 25 мая 2020, 22:29

      Нос никому не сломал в этот раз, надеюсь.

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