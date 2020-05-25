«Спартак» может отдать Гулиева в аренду

«Спартак» рассматривает вариант с арендой полузащитника Аяза Гулиева.

По информации «СЭ», руководство клуба не собирается возвращать 23-летнего футболиста в первую команду до завершения чемпионата.

Сообщается, что по окончании сезона «Спартак» будет готов отдать хавбека в бесплатную аренду.

Подписать Гулиева могут «Крылья Советов» или «Тамбов» при условии невылета в ФНЛ.

Сегодня «Спартак» объявил о переводе игрока во вторую команду за некорректное общение с членами тренерского штаба.