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    Вернер – первый игрок Бундеслиги в XXI веке, оформивший хет-трик в двух матчах сезона с одним соперником

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

    24-летний футболист забил три гола в ворота «Майнца» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Столько же раз он отличился в игре первого круга с этим же соперником.

    Таким образом, Вернер стал первым игроком Бундеслиги в XXI веке, оформившим хет-трик в двух поединках сезона против одной команды.

    В последний раз подобное удавалось экс-форварду «Байера» Ульфу Кирстену в сезоне-1998/99 в двух матчах с менхенгладбахской «Боруссией».

    Вернер установил личный рекорд, забив 24 гола за сезон в Бундеслиге

    Источник: Opta

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