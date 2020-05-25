Вернер – первый игрок Бундеслиги в XXI веке, оформивший хет-трик в двух матчах сезона с одним соперником

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

24-летний футболист забил три гола в ворота «Майнца» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Столько же раз он отличился в игре первого круга с этим же соперником.

Таким образом, Вернер стал первым игроком Бундеслиги в XXI веке, оформившим хет-трик в двух поединках сезона против одной команды.

В последний раз подобное удавалось экс-форварду «Байера» Ульфу Кирстену в сезоне-1998/99 в двух матчах с менхенгладбахской «Боруссией».

Вернер установил личный рекорд, забив 24 гола за сезон в Бундеслиге