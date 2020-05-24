Вернер установил личный рекорд, забив 24 гола за сезон в Бундеслиге

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил хет-трик в матче 27-го тура Бундеслиги.
Форвард забил 22-й, 23-й и 24-й голы в нынешнем сезоне чемпионата Германии.
Немец установил личный рекорд. Ранее он забивал максимум 21 гол в чемпионате.
- Вернер занимает второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги. Лидирует в ней Роберт Левандовски.
- Ранее сообщалось, что Вернер перейдет в «Ливерпуль».
Бундеслига. Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» всухую разгромить «Майнц» и подняться на третье место
Источник: «Бомбардир»