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    Бундеслига. Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» всухую разгромить «Майнц» и подняться на третье место

    «Лейпциг» в гостях уверенно победил «Майнц». Хет-триком отметился нападающий гостей Тимо Вернер.

    Форвард впервые в карьере забил за сезон 30 голов. В первом круге он также сделал хет-трик в ворота «Майнца». В двух играх сезона против команды из Майнца Вернер также сделал три результативных паса.

    Кроме того, Вернер установил собственный рекорд по числу голов в сезоне Бундеслиги – теперь их у игрока 24.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

    Майнц – Лейпциг – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Вернер, 11; 0:2 – Поульсен, 23; 0:3 – Забитцер, 36; 0:4 – Вернер, 48; 0:5 – Вернер, 75.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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