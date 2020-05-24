Бундеслига. Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» всухую разгромить «Майнц» и подняться на третье место

«Лейпциг» в гостях уверенно победил «Майнц». Хет-триком отметился нападающий гостей Тимо Вернер.

Форвард впервые в карьере забил за сезон 30 голов. В первом круге он также сделал хет-трик в ворота «Майнца». В двух играх сезона против команды из Майнца Вернер также сделал три результативных паса.

Кроме того, Вернер установил собственный рекорд по числу голов в сезоне Бундеслиги – теперь их у игрока 24.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

Майнц – Лейпциг – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Вернер, 11; 0:2 – Поульсен, 23; 0:3 – Забитцер, 36; 0:4 – Вернер, 48; 0:5 – Вернер, 75.

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