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    Божович и легионеры «Крыльев Советов» вернулись в Самару

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович наряду с легионерами вернулся в Самару. Команда уже готовится к возобновлению РПЛ.

    «Крылья Советов» продолжают тренировочные занятия на клубной базе. Накануне вечером в Самару прибыли иностранные игроки и тренеры нашей команды – Миодраг Божович, Войо Чалов, Милорад Байович, Денис Попович, Паул Антон, Деян Радонич.

    Сегодня они сдадут тест на COVID-19 и после этого пройдут обязательный двухнедельный карантин. В течение самоизоляции они не будут принимать участие в тренировочных занятиях «Крыльев», – информируют самарцы.

    • Срджан Мияилович не вернулся в Самару, он покинул клуб.
    • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне вылета.
    • Сезон планируется возобновить 21 июня.

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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