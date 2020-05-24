Божович и легионеры «Крыльев Советов» вернулись в Самару

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович наряду с легионерами вернулся в Самару. Команда уже готовится к возобновлению РПЛ.

«Крылья Советов» продолжают тренировочные занятия на клубной базе. Накануне вечером в Самару прибыли иностранные игроки и тренеры нашей команды – Миодраг Божович, Войо Чалов, Милорад Байович, Денис Попович, Паул Антон, Деян Радонич.

Сегодня они сдадут тест на COVID-19 и после этого пройдут обязательный двухнедельный карантин. В течение самоизоляции они не будут принимать участие в тренировочных занятиях «Крыльев», – информируют самарцы.