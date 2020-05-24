Мияилович покинул «Крылья Советов» после трех лет в клубе

Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияилович покидает клуб. У него истекло контрактное соглашение.

«Срджан сыграл за «Крылья Советов» 72 матча и забил четыре гола. Благодарим Срджана Мияйловича за выступления в составе нашей команды, профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба самарцев.