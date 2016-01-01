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    Мияилович покинул «Крылья Советов» после трех лет в клубе

    Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияилович покидает клуб. У него истекло контрактное соглашение.

    «Срджан сыграл за «Крылья Советов» 72 матча и забил четыре гола. Благодарим Срджана Мияйловича за выступления в составе нашей команды, профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба самарцев.

    • Мияилович пришел в клуб в 2017 году из турецкого «Кайсериспора».
    • На счету игрока пять матчей за сборную Сербии.
    • «Крылья Советов» идут в зоне вылета РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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