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    Президент «Урала» – о Погребняке: «Нельзя сказать, что все хорошо, но все под контролем»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья форварда команды Павла Погребняка, у которого диагностировали коронавирус.

    «Павел находится под наблюдением врачей, ходим каждый день к нему. Всe у него нормально, дай бог, пройдет. Нельзя, конечно, сказать, что у него всe хорошо, но всe будет хорошо. Всe под контролем.

    Павел не общался с нашими футболистами. Он сдал тест на коронавирус и уехал. Перед началом тренировок всех проверили, только у него одного тест показал (коронавирус). Мы сейчас еще раз всей командой будем проходить тест», – сообщил Иванов.

    • Погребняку в ноябре исполнится 37 лет.
    • Его контракт с «Уралом» истекает по окончании сезона.
    • В нынешней кампании нападающий забил четыре гола в 14 матчах.

    Президент «Урала» – о коронавирусе у Погребняка: «Получается, Паша в Москве заболел. Так что будьте аккуратны там у себя»

    Источник: «Р-Спорт»

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