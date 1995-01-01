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    Президент «Урала» – о коронавирусе у Погребняка: «Получается, Паша в Москве заболел. Так что будьте аккуратны там у себя»

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии по поводу обнаружения у форварда команды Павла Погребняка коронавируса.

    – В принципе про Павла мы все написали на официальном сайте клуба. Что мне еще добавить? Я же не врач. Сказали, что у него самая легкая форма болезни. У всей команды отрицательный тест, а у него – положительный. Когда он прилетел в Екатеринбург, его поселили в гостиницу. Паша жил в отдельном номере, никуда не выходил. А в один вечер решил пройти КТ, вызвал врачей. Его отвезли в больницу. Там поставили диагноз: двустороннее воспаление легких и положительный тест на коронавирус. Вот и все. Говорят, что ничего страшного пока нет. Сидим-ждем заключения врачей. Оставили Погребняка в больнице.

    – Примерные сроки лечения?

    – Не знаю. Пусть врачи говорят. Все равно ему потом еще придется просидеть две недели на карантине. Сейчас у меня нет информации.

    – Значит, не успеет подготовиться к сезону?

    – Конечно, желаем Павлу скорейшего выздоровления. Пусть он скорее вернется в строй, к нам. Но что поделать? У нас есть кому играть, будем думать... Вообще, получается, что Погребняк в Москве заболел... У нас Паша никуда не ходил, ни с кем не общался, в гостинице сидел, только вот анализ сдал и все... Так что будьте аккуратны там у себя!

    • Погребняку в ноябре исполнится 37 лет.
    • Его контракт с «Уралом» истекает по окончании сезона.
    • В нынешней кампании нападающий забил четыре гола в 14 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +934

      New Life 36 минут назад

      Интересный диагноз:
      "двустороннее воспаление легких и положительный тест на коронавирус" Это напоминает диагнозы для мухлежа со статистикой, такие как "внебольничная пневмония" или "внебордельная гонорея".

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