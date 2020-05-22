Президент «Урала» – о коронавирусе у Погребняка: «Получается, Паша в Москве заболел. Так что будьте аккуратны там у себя»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии по поводу обнаружения у форварда команды Павла Погребняка коронавируса.

– В принципе про Павла мы все написали на официальном сайте клуба. Что мне еще добавить? Я же не врач. Сказали, что у него самая легкая форма болезни. У всей команды отрицательный тест, а у него – положительный. Когда он прилетел в Екатеринбург, его поселили в гостиницу. Паша жил в отдельном номере, никуда не выходил. А в один вечер решил пройти КТ, вызвал врачей. Его отвезли в больницу. Там поставили диагноз: двустороннее воспаление легких и положительный тест на коронавирус. Вот и все. Говорят, что ничего страшного пока нет. Сидим-ждем заключения врачей. Оставили Погребняка в больнице.

– Примерные сроки лечения?

– Не знаю. Пусть врачи говорят. Все равно ему потом еще придется просидеть две недели на карантине. Сейчас у меня нет информации.

– Значит, не успеет подготовиться к сезону?

– Конечно, желаем Павлу скорейшего выздоровления. Пусть он скорее вернется в строй, к нам. Но что поделать? У нас есть кому играть, будем думать... Вообще, получается, что Погребняк в Москве заболел... У нас Паша никуда не ходил, ни с кем не общался, в гостинице сидел, только вот анализ сдал и все... Так что будьте аккуратны там у себя!