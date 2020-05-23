«Спасибо за все»: Деспотович попрощался с «Оренбургом»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович подтвердил свой уход из клуба.

«Спасибо за все, «Оренбург»! Ты навсегда останешься в моем сердце», – написал футболист в инстаграме.

Ранее сообщалось, что 28-летний серб не собирается возвращаться в команду и принимать участие в оставшихся матчах сезона.

Деспотович выступал за «Оренбург» с августа 2018 года.

В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.