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    «Спасибо за все»: Деспотович попрощался с «Оренбургом»

    Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович подтвердил свой уход из клуба.

    «Спасибо за все, «Оренбург»! Ты навсегда останешься в моем сердце», – написал футболист в инстаграме.

    Ранее сообщалось, что 28-летний серб не собирается возвращаться в команду и принимать участие в оставшихся матчах сезона.

    • Деспотович выступал за «Оренбург» с августа 2018 года.
    • В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    text

    Публикация от text (@ddespot92) 23 Май 2020 в 3:18 PDT

    Источник: Инстаграм Джордже Деспотовича

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +38631

      MaxRnD 1 час назад

      Качественный, но в то же время очень специфический футболист, и может заиграть не везде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1635

      латунный 1 час назад

      ждём в ростов

      3
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