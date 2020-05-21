«Решили с Семиным вопрос, отправив «Локо» под откос»: фанаты вывесили баннеры у главного офиса «РЖД»

Болельщики «Локомотива» провели акцию в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

Фанаты вывесили несколько баннеров следующего содержания: «Там где Палыч – там победы, где Кикнадзе – только грязь!!!», «Решили с Семиным вопрос, отправив «Локо» под откос», «Отставка Семина – позор «РЖД».

Сначала они сделали это возле стадиона, а затем вдоль Московского центрального кольца, станции «Локомотив», на перегоне метро, на Преображенской площади и напротив окон главного офиса «РЖД».

Совет директоров «Локо» решил не продлевать с Семиным контракт, истекающий 31 мая.

Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.