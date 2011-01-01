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    «Решили с Семиным вопрос, отправив «Локо» под откос»: фанаты вывесили баннеры у главного офиса «РЖД»

    Болельщики «Локомотива» провели акцию в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

    Фанаты вывесили несколько баннеров следующего содержания: «Там где Палыч – там победы, где Кикнадзе – только грязь!!!», «Решили с Семиным вопрос, отправив «Локо» под откос», «Отставка Семина – позор «РЖД».

    Сначала они сделали это возле стадиона, а затем вдоль Московского центрального кольца, станции «Локомотив», на перегоне метро, на Преображенской площади и напротив окон главного офиса «РЖД».

    • Совет директоров «Локо» решил не продлевать с Семиным контракт, истекающий 31 мая.
    • Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.

    text

    Публикация от text (@unitedsouth) 21 Май 2020 в 8:59 PDT

    Источник: Инстаграм фанатского объединения «United South»

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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3073

      Борат 55 минут назад

      Простыни эти засаленные небось в плацкариках стырили ! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      evgevg13 57 минут назад

      И что? Их хоть кто услышал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5733

      Антибиотик > evgevg13 52 минуты назад

      Не переживай, в СМИ подхватят горячую тему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2438

      alarm 1 час назад

      эээ! позор - это про спартак! не могли другое слово подобрать?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      FENIX-SL 1 час назад

      выглядят ребята конечно не как болельщики футбола
      скорее как шайка трупоедов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      PAREVG. 1 час назад

      Молодцы!!!

      2
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