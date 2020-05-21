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  • «СЭ»: легионеры «Спартака» вернулись в Москву чартерным рейсом, Шюррле не прилетел

«СЭ»: легионеры «Спартака» вернулись в Москву чартерным рейсом, Шюррле не прилетел

21 мая 2020, 15:54
11

Легионеры и тренерский штаб «Спартака» прилетели в Москву.

Они вернулись в Россию чартерным рейсом из Берлина. Среди прилетевших – главный тренер Доменико Тедеско, форвард Джордан Ларссон, полузащитники Гус Тиль и Алекс Крал, защитник Самуэль Жиго.

Вместе с остальными легионерами не прилетел немецкий хавбек Андре Шюррле, контракт которого «Спартак» решил не выкупать. Сообщалось, что он не вернется в расположение команды, даже если сезон возобновится.

  • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
  • «Спартак» идет в турнирной таблице на восьмом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Жиго Самуэль Тил Гус Крал Алекс Ларссон Джордан Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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моэм
1590069958
Самолёт улетел без Андрюхи … ты где был - пиво пил!!
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derrik2000
1590084216
Ну, я так понимаю, что если не прилетит, то и оплаты ему до конца сезона уже не видать.
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Иван Петров 1986
1590088082
Главное чтобы он деньги не клянчил, а так пусть там и сидит.
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Мага 13
1590095081
не вернулся в Москву Шюррле, а стыдно почему-то за бората и аларма)))
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Hektor 84
1590101424
Спасибо за игру Андре. Не унывать и удачи в дальнейшей карьере!!!
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vka1970
1590130525
Андре, не получилось здесь, выйдет в другом клубе. Может быть.)))
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zigbert
1590135383
Успешной подготовки к возобновлению сезона! А Шюррле удачи!
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АндрейФКСМ
1590141616
Травмы замечали его. Вот и не получилось
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