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    «СЭ»: легионеры «Спартака» вернулись в Москву чартерным рейсом, Шюррле не прилетел

    Легионеры и тренерский штаб «Спартака» прилетели в Москву.

    Они вернулись в Россию чартерным рейсом из Берлина. Среди прилетевших – главный тренер Доменико Тедеско, форвард Джордан Ларссон, полузащитники Гус Тиль и Алекс Крал, защитник Самуэль Жиго.

    Вместе с остальными легионерами не прилетел немецкий хавбек Андре Шюррле, контракт которого «Спартак» решил не выкупать. Сообщалось, что он не вернется в расположение команды, даже если сезон возобновится.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
    • «Спартак» идет в турнирной таблице на восьмом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +491

      моэм 32 минуты назад

      Самолёт улетел без Андрюхи … ты где был - пиво пил!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2428

      alarm 33 минуты назад

      позор!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3068

      Борат 1 час назад

      рылы вернулись в свиноферму продолжать позорить пищевик !
      гыгы

      -2
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