«СЭ»: легионеры «Спартака» вернулись в Москву чартерным рейсом, Шюррле не прилетел

Легионеры и тренерский штаб «Спартака» прилетели в Москву.

Они вернулись в Россию чартерным рейсом из Берлина. Среди прилетевших – главный тренер Доменико Тедеско, форвард Джордан Ларссон, полузащитники Гус Тиль и Алекс Крал, защитник Самуэль Жиго.

Вместе с остальными легионерами не прилетел немецкий хавбек Андре Шюррле, контракт которого «Спартак» решил не выкупать. Сообщалось, что он не вернется в расположение команды, даже если сезон возобновится.