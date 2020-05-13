«СЭ»: Шюррле не сыграет за «Спартак» в текущем сезоне, даже если РПЛ возобновят

Полузащитник Андре Шюррле не вернется в расположение «Спартака» даже в случае возобновления сезона.
Немец арендован у дортмундской «Боруссии» до конца сезона, но так как московский клуб не планирует выкупать его контракт, то руководство «Спартака» не видит смысла возвращать Шюррле на оставшиеся матчи РПЛ и Кубка России.
- Шюррле в этом сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх РПЛ.
- Сейчас полузащитник находится в Германии.
- «Спартак» занимает в турнирной таблице восьмое место.
Источник: «Спорт-Экспресс»