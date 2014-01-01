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    «СЭ»: Шюррле не сыграет за «Спартак» в текущем сезоне, даже если РПЛ возобновят

    Полузащитник Андре Шюррле не вернется в расположение «Спартака» даже в случае возобновления сезона.

    Немец арендован у дортмундской «Боруссии» до конца сезона, но так как московский клуб не планирует выкупать его контракт, то руководство «Спартака» не видит смысла возвращать Шюррле на оставшиеся матчи РПЛ и Кубка России.

    • Шюррле в этом сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх РПЛ.
    • Сейчас полузащитник находится в Германии.
    • «Спартак» занимает в турнирной таблице восьмое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2367

      alarm 1 час назад

      а визгов-то было прошлым летом!
      мы! хряки! чемпиона мира в тарасофку привезли! бойтесь! хрю!
      *большую часть чемпионата спортаг был на дне таблицы. с чемпионом мира, да.

      1
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      Рейтинг: +1438

      "supermax" > alarm 39 минут назад

      визжишь тут в основном ты, дурачок...ну и твоя подружка борат....хотя там еще какая то падаль появилась недавно...подсиживает вас

      0
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      Рейтинг: +16613

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень жаль. Сильный игрок.

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      Рейтинг: +3053

      Борат 1 час назад

      стыдно за рылов !
      это ж сколько народных нефтедолларов потратили на этого дармоеда !
      позор пищевикам !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +16613

      DOCTOR PENALTY > Борат 1 час назад

      Ты как всегда непреклонен.

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