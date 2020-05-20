Глава федерации футбола Германии: «Давно необходимо ввести потолок зарплат»

Глава федерации футбола Германии Фритц Келлер лоббирует введение потолка зарплат в футболе.

«Профессиональный футбол должен быть ближе к людям. Давно необходимо ввести потолок зарплат.

Комиссионные агентам игроков и огромные суммы переходов все больше раздражают и отталкивают от нашей любимой игры в футбол.

Чтобы обсудить реформу финансового фэйр-плей, я свяжусь с моими коллегами на национальном и международном уровне, а также с президентом УЕФА. В конце концов, в футболе должно быть регулирование, которое соответствует европейскому законодательству, включая сюда и Великобританию.

Нынешняя ситуация с пандемией дает возможность все продумать и изменить футбол в будущем. Это необходимо, чтобы сохранить футбол для следующих поколений», – заявил Келлер.