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    Федун: «Очень похоже, что пандемия продлится до осени. Снижение сумм трансферов и зарплат будет близким к катастрофическому»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун пояснил, какие финансовые изменения в футболе следует ждать после пандемии коронавируса. Функционер обратил внимание на снижение зарплат.

    «Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно.

    Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», – цитирует Федуна ТАСС.

    • Сезон приостановили в марте.
    • По всему миру от инфекции умерло более 134000 человек.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: ТАСС

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