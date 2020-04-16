Федун: «Очень похоже, что пандемия продлится до осени. Снижение сумм трансферов и зарплат будет близким к катастрофическому»

Владелец «Спартака» Леонид Федун пояснил, какие финансовые изменения в футболе следует ждать после пандемии коронавируса. Функционер обратил внимание на снижение зарплат.

«Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно.

Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», – цитирует Федуна ТАСС.