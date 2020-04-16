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  • Федун: «Очень похоже, что пандемия продлится до осени. Снижение сумм трансферов и зарплат будет близким к катастрофическому»

Федун: «Очень похоже, что пандемия продлится до осени. Снижение сумм трансферов и зарплат будет близким к катастрофическому»

16 апреля 2020, 13:14
14

Владелец «Спартака» Леонид Федун пояснил, какие финансовые изменения в футболе следует ждать после пандемии коронавируса. Функционер обратил внимание на снижение зарплат.

«Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно.

Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», – цитирует Федуна ТАСС.

  • Сезон приостановили в марте.
  • По всему миру от инфекции умерло более 134000 человек.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1587038760
Что значит выживать? У тебя 6,3 млрд, у совладельца Спартака Алекперова 15,2 млрд. Может хватит борзеть?...
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Romio-xxx
1587042846
А стыдно почему то за бЗенит...
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BRO_football
1587051202
А Федуну что с этого? У него на пару с Алекперовым 21,5 млрд. долларов (Рейтинг Форбс недавно вышел). Потратит на зарплаты футболистам Спартака миллиард-другой и ничего плохого не случится
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paracetamol
1587051521
Раскошелься, Лёня, на народную команду в период кризиса, а не компостируй нам тут мозги, жмот или жид, как тебя там?
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житель СПб
1587055956
Я вот о чем сейчас подумал: Все к лучшему! К осени отпадут богатые контракты, уедут после этого иностранцы - и вперед, российские футболисты! Показывайте себя. Импортозамещение...
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Hektor 84
1587107776
Я вот тоже думаю что раньше осени футбола не будет. А то и возможно осенью не стартует. Ни при полных ни при пустых трибунах. Будет зависеть от того появится ли лекарство от этой заразы.
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