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    «Чемпионат»: РФС попросил губернаторов разрешить тренировки клубам РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков написал письмо губернаторам российских регионов с просьбой разрешить клубам РПЛ возобновить тренировочный процесс, сообщает «Чемпионат».

    Дюков также попросил освободить от необходимости соблюдать самоизоляцию игроков, персонал, судей и иных лиц, приехавших из других субъектов страны или из-за границы для участия в организации и проведении матчей, если у них дважды подряд подтверждены отрицательные результаты тестирования на коронавирус. РФС просит применить эти меры, поскольку тестирование лиц, принимающих участие в организации матчей, будет обеспечено согласно протоколу возобновления турнира.

    • РПЛ была прервана в марте из-за коронавируса.
    • Сезон должен возобновиться 21 июня.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрвом.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1850

      giluxa1963 2 часа назад

      только в перчатках и масках

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