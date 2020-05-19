«Чемпионат»: РФС попросил губернаторов разрешить тренировки клубам РПЛ

Президент РФС Александр Дюков написал письмо губернаторам российских регионов с просьбой разрешить клубам РПЛ возобновить тренировочный процесс, сообщает «Чемпионат».

Дюков также попросил освободить от необходимости соблюдать самоизоляцию игроков, персонал, судей и иных лиц, приехавших из других субъектов страны или из-за границы для участия в организации и проведении матчей, если у них дважды подряд подтверждены отрицательные результаты тестирования на коронавирус. РФС просит применить эти меры, поскольку тестирование лиц, принимающих участие в организации матчей, будет обеспечено согласно протоколу возобновления турнира.