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    «Марсель» предложил Вилаш-Боашу продлить контракт на два года

    Главный тренер «Марселя» Андре-Вилаш-Боаш получил предложение о продлении контракта с клубом.

    Руководство предлагает португальцу заключить соглашение на два года с возможностью продления еще на год, если «Марсель» попадет в Лигу чемпионов в этом сезоне.

    «В течение 20 лет «Олимпик Марсель» был клубом с хронической нестабильностью. В течение этого периода клуб сменил 24 тренера. За эти 20 лет только три тренера получили контракты на четыре года и более: Дидье Дешам, Руди Гарсия и сейчас Андре Виллаш-Боаш.

    Это свидетельствует о стремлении клуба достигнуть стабильности. Это также демонстрирует уверенность клуба в качествах Вилаш-Боаша, с которым «Марсель» желает написать важную главу в своей современной истории», – сказано в заявлении клуба.

    • Вилаш-Боаш возглавляет «Марсель» с 2019 года.
    • В 2014-2016 годах специалист тренировал«Зенит».

    Источник: Официальный сайт «Марселя»

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