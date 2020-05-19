«Марсель» предложил Вилаш-Боашу продлить контракт на два года

Главный тренер «Марселя» Андре-Вилаш-Боаш получил предложение о продлении контракта с клубом.

Руководство предлагает португальцу заключить соглашение на два года с возможностью продления еще на год, если «Марсель» попадет в Лигу чемпионов в этом сезоне.

«В течение 20 лет «Олимпик Марсель» был клубом с хронической нестабильностью. В течение этого периода клуб сменил 24 тренера. За эти 20 лет только три тренера получили контракты на четыре года и более: Дидье Дешам, Руди Гарсия и сейчас Андре Виллаш-Боаш.

Это свидетельствует о стремлении клуба достигнуть стабильности. Это также демонстрирует уверенность клуба в качествах Вилаш-Боаша, с которым «Марсель» желает написать важную главу в своей современной истории», – сказано в заявлении клуба.