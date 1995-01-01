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    Булыкин – Семину: «Вы – легенда для «Локомотива», но все решает руководство»

    Офицер РФС по борьбе с договорными матчами, бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход Юрия Семина из московского клуба.

    «Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы – легенда для «Локомотива», но все решает руководство. Неизвестно как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, все будет хорошо!» – написал Булыкин в инстаграме.

    • Ранее «Локомотив» объявил об уходе Семина. Его место с 1 июня займет серб Марко Николич.
    • «Локомотив» занимает в РПЛ второе место.

    text

    Публикация от text (@dmitrybulykin) 19 Май 2020 в 4:02 PDT

    Источник: инстаграм Дмитрия Булыкина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1134

      Cleaner 1 час назад

      Руководство же решает, в какой форме все это(смена тренера в данном случае) происходит. В данном случае решение очень похоже на пинок под зад.

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