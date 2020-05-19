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  • Булыкин – Семину: «Вы – легенда для «Локомотива», но все решает руководство»

Булыкин – Семину: «Вы – легенда для «Локомотива», но все решает руководство»

19 мая 2020, 15:00
4

Офицер РФС по борьбе с договорными матчами, бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход Юрия Семина из московского клуба.

«Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы – легенда для «Локомотива», но все решает руководство. Неизвестно как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, все будет хорошо!» – написал Булыкин в инстаграме.

  • Ранее «Локомотив» объявил об уходе Семина. Его место с 1 июня займет серб Марко Николич.
  • «Локомотив» занимает в РПЛ второе место.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Булыкина
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1589901798
Булыкин, варежки одень, а уж только потом трогай Юрия Палыча. ) Димон, откровенно подхалимское высказывание, не стыдно?..
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paracetamol
1589906380
А руководство - кто?
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general.lizyukov
1589906550
Странно, так много ошибок в слове п.идо.ры
Ответить
yurdin
1589986188
А мог бы варежки швырнуть в след ;-) Респект.
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