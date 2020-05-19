Булыкин – Семину: «Вы – легенда для «Локомотива», но все решает руководство»

Офицер РФС по борьбе с договорными матчами, бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход Юрия Семина из московского клуба.

«Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы – легенда для «Локомотива», но все решает руководство. Неизвестно как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, все будет хорошо!» – написал Булыкин в инстаграме.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Семина. Его место с 1 июня займет серб Марко Николич .

. «Локомотив» занимает в РПЛ второе место.