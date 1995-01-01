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    Спортдиректор «Тамбова»: «Мелкадзе» останется в клубе до окончания сезона»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что форвард Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», доиграет в клубе до фактического завершения сезона.

    «Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца. В том числе и Георгия Мелкадзе – со «Спартаком» уже всe оговорено. Сам футболист также согласен остаться. По сути, чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах», – сказал Худяков.

    Ранее спортдиректор «Тамбова» сообщил, что клуб не будет выкупать контракт Мелкадзе.

    • В этом сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три ассиста в 13 матчах РПЛ.
    • Рыночная стоимость Мелкадзе – 1,2 миллиона евро.
    • Сезон в РПЛ должен возобновиться 21 июня.

    Источник: «Известия»

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