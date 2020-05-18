Спортдиректор «Тамбова»: «Мелкадзе» останется в клубе до окончания сезона»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что форвард Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», доиграет в клубе до фактического завершения сезона.
«Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца. В том числе и Георгия Мелкадзе – со «Спартаком» уже всe оговорено. Сам футболист также согласен остаться. По сути, чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах», – сказал Худяков.
Ранее спортдиректор «Тамбова» сообщил, что клуб не будет выкупать контракт Мелкадзе.
- В этом сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три ассиста в 13 матчах РПЛ.
- Рыночная стоимость Мелкадзе – 1,2 миллиона евро.
- Сезон в РПЛ должен возобновиться 21 июня.
Источник: «Известия»