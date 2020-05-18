Спортдиректор «Тамбова»: «Мелкадзе» останется в клубе до окончания сезона»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что форвард Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», доиграет в клубе до фактического завершения сезона.

«Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца. В том числе и Георгия Мелкадзе – со «Спартаком» уже всe оговорено. Сам футболист также согласен остаться. По сути, чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах», – сказал Худяков.

Ранее спортдиректор «Тамбова» сообщил, что клуб не будет выкупать контракт Мелкадзе.