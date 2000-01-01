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    Худяков: «Тамбов» не будет выкупать Мелкадзе. Нет возможности платить ему зарплату на уровне «Спартака»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб не будет выкупать нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.

    «Тамбов» не собирается выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности. Во-вторых, у нас нет возможности платить зарплату, которую «Спартак» платит Георгию. После аренды Мелкадзе вернется в московский клуб», — сказал Худяков.

    • Текущий сезон форвард проводит в аренде в
    • В активе Мелкадзе шесть голов и три ассиста в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    «Рейтинг Букмекеров»: «Крылья Советов» поспорят с клубами из Бельгии и Шотландии за Мелкадзе

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2011

      Бухбух 1 час назад

      Карьера Мелкадзе чем-то напоминает карьеру Смолова. Смолов, как нап, тоже был никакущий, пока не оказался в Урале.

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      Рейтинг: +13045

      vka1970 1 час назад

      Главное чтоб вирус прошёл, а уж здесь то худо бедно договорятся.

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