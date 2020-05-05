Худяков: «Тамбов» не будет выкупать Мелкадзе. Нет возможности платить ему зарплату на уровне «Спартака»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб не будет выкупать нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.
«Тамбов» не собирается выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности. Во-вторых, у нас нет возможности платить зарплату, которую «Спартак» платит Георгию. После аренды Мелкадзе вернется в московский клуб», — сказал Худяков.
- Текущий сезон форвард проводит в аренде в «Тамбове».
- В активе Мелкадзе шесть голов и три ассиста в 13 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»