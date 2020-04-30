«Рейтинг Букмекеров»: «Крылья Советов» поспорят с клубами из Бельгии и Шотландии за Мелкадзе

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе имеет три варианта продолжения карьеры.
По информации «Рейтинга Букмекеров», в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Крылья Советов», а также неназванные клубы из Бельгии и Шотландии.
Сообщается, что «Спартак» готов рассмотреть возможность продажи своего воспитанника.
- Текущий сезон форвард проводит в аренде в «Тамбове».
- В активе Мелкадзе шесть голов и три ассиста в 13 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
Источник: «Рейтинг букмекеров»