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    «Рейтинг Букмекеров»: «Крылья Советов» поспорят с клубами из Бельгии и Шотландии за Мелкадзе

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе имеет три варианта продолжения карьеры.

    По информации «Рейтинга Букмекеров», в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Крылья Советов», а также неназванные клубы из Бельгии и Шотландии.

    Сообщается, что «Спартак» готов рассмотреть возможность продажи своего воспитанника.

    • Текущий сезон форвард проводит в аренде в «Тамбове».
    • В активе Мелкадзе шесть голов и три ассиста в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1454

      Boeung777 34 минуты назад

      Да, самое умное решение - это отправиться в Европу. Проблема в том, что у нас футболисты неумные, жадные и ленивые. Даже в условном Тамбове он будет больше получать, чем в Шотландии и Бельгии.

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      Рейтинг: -30

      Фанат Рубина 1 час назад

      давай Мелькад-Зе в бельгию или шотландию после такого удачного сезона тебе надо попробовать там. не*** по россии шляться

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