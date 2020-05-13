«Зенит» владельцам абонементов старше 65 лет еженедельно отправляет пакеты с продуктами

Действующий чемпион России «Зенит» в условиях пандемии помогает болельщикам старше 65 лет продуктами. Об этом рассказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

«Локомотив» никогда мне не помогал, я ничего и не жду. Я никогда не работал в «Зените», но я болельщик именно этой команды. У меня есть абонемент на стадион. Всем владельцам абонементов, кто старше 65 лет, мне уже 67, «Зенит» раз в неделю присылает два пакета с продуктами, причем очень хороших: масло, фрукты, овощи, сгущенка, тушенка и другое. Каждую пятницу мне приходит такая доставка, за что я им очень сильно благодарен.

Мне, честно говоря, было неудобно, но они всем привозят. «Зенит» очень много делает для болельщиков в условиях коронавируса. Ну а я как житель Санкт-Петербурга не могу не болеть за этот клуб», – сказал Наумов агентству «Р-Спорт».