Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    «Зенит» владельцам абонементов старше 65 лет еженедельно отправляет пакеты с продуктами

    Действующий чемпион России «Зенит» в условиях пандемии помогает болельщикам старше 65 лет продуктами. Об этом рассказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

    «Локомотив» никогда мне не помогал, я ничего и не жду. Я никогда не работал в «Зените», но я болельщик именно этой команды. У меня есть абонемент на стадион. Всем владельцам абонементов, кто старше 65 лет, мне уже 67, «Зенит» раз в неделю присылает два пакета с продуктами, причем очень хороших: масло, фрукты, овощи, сгущенка, тушенка и другое. Каждую пятницу мне приходит такая доставка, за что я им очень сильно благодарен.

    Мне, честно говоря, было неудобно, но они всем привозят. «Зенит» очень много делает для болельщиков в условиях коронавируса. Ну а я как житель Санкт-Петербурга не могу не болеть за этот клуб», – сказал Наумов агентству «Р-Спорт».

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Команда обладает самым дорогим составом в лиге.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru