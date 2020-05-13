«Ювентус» готов предложить Бернардески, Косту или Рабьо в обмен на Погба

«Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом и хочет снизить сумму перехода за счет одного из своих игроков.
Туринцы готовы включить в сделку Федерико Бернардески, Дугласа Косту или Адриана Рабьо. Ранее главным претендентом на Погба называли «Реал».
- В текущем сезоне Погба из-за регулярных травм провел всего восемь матчей и сделал два ассиста.
- Контракт хавбека с «МЮ» истекает в 2021 году.
- Француз уже играл зак «Ювентус» с 2012 по 2016 годы.
Источник: La Gazzetta Dello Sport