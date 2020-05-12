Команды из зоны вылета РПЛ могут сыграть стыковые матчи с лидерами ФНЛ

Несколько клубов РПЛ в случае возобновления турнира хотят обратиться в РФС с предложением провести стыковые матчи с командами ФНЛ.

По информации бывшего журналист «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, речь идет о стыках между 15-й – 16-й командами РПЛ и первой-второй или третьей-четвертой командами ФНЛ.

«Это позволит устранить дисбаланс турнирного положения: 1-2 команды ФНЛ выходят напрямую, не доиграв турнир, а 15-16 команды РПЛ вылетают, доиграв чемпионат», – отметил Егоров.