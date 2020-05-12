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    Команды из зоны вылета РПЛ могут сыграть стыковые матчи с лидерами ФНЛ

    Несколько клубов РПЛ в случае возобновления турнира хотят обратиться в РФС с предложением провести стыковые матчи с командами ФНЛ.

    По информации бывшего журналист «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, речь идет о стыках между 15-й – 16-й командами РПЛ и первой-второй или третьей-четвертой командами ФНЛ.

    «Это позволит устранить дисбаланс турнирного положения: 1-2 команды ФНЛ выходят напрямую, не доиграв турнир, а 15-16 команды РПЛ вылетают, доиграв чемпионат», – отметил Егоров.

    • Дедлайн для решения о возобновлении или прекращения РПЛ – 27 мая.
    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • Ранее Егоров сообщил, что сезон ПФЛ и ФНЛ вряд ли возобновится.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    12.05.2020 23:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2336

      alarm 39 минут назад

      идите нахер вместо со спартаком. в грозном разработали этот план по спасению ахмета?

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