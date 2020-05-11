Егоров: «Вероятность возобновления ФНЛ и ПФЛ крайне мала»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что сезон ПФЛ и ФНЛ вряд ли возобновится. При этом идет работа по возвращению игр РПЛ.

«Без детей, без рукопожатий, без талисманов. Инсайды о новом порядке проведения матчей.

В РФС и РПЛ, планируя порядок продолжения чемпионата страны по футболу, ориентировались на немецкий опыт.

Протокол – новый порядок проведения матчей в условиях пандемии – будет отправлен в органы власти. Есть шанс на то, что 15 мая исполком РФС (начало в 11:00, заседание пройдет по видеосвязи) примет решение о продолжении сезона – при этом вероятность рестарта ПФЛ ФНЛ крайне мала.

В моем распоряжении есть документ – «Особая организация матчей в профессиональном футболе» – который наши футбольные власти получили из Германии и который там был разработан для бундеслиги. Теперь он взят за основу такого же документа для матчей РПЛ в особом режиме», – написал инсайдер в телеграме.