Гендиректор «Зенита» Медведев: «27 мая – крайняя дата для решения о продолжении или остановке РПЛ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что дедлайн для решения по будущему сезона РПЛ назначен на 27 мая.

«Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть – это почти три недели.

Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений.

Возобновление чемпионата России по футболу – это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложная организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», – сказал Медведев.