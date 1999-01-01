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    Гендиректор «Зенита» Медведев: «27 мая – крайняя дата для решения о продолжении или остановке РПЛ»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что дедлайн для решения по будущему сезона РПЛ назначен на 27 мая.

    «Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть – это почти три недели.

    Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений.

    Возобновление чемпионата России по футболу – это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложная организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», – сказал Медведев.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
    • В России коронавирусом заразились почти 210 тысяч человек. Это пятый результат в мире.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1109

      acor94 33 минуты назад

      27 мая, день города СПБ. давайте в честь праздника титул отдадим Зениту?

      0
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      Рейтинг: +8792

      ufos73 > acor94 13 минут назад

      Так и будет. Все наверху понимают, что ни чего не возобновят, но нужна причина отдать медальки бомжам, ведь стока *овна в этом сезоне из за них было и вся зря )))

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