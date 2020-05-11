Гендиректор «Зенита» Медведев: «27 мая – крайняя дата для решения о продолжении или остановке РПЛ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что дедлайн для решения по будущему сезона РПЛ назначен на 27 мая.
«Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть – это почти три недели.
Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений.
Возобновление чемпионата России по футболу – это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложная организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», – сказал Медведев.
- В РПЛ осталось провести восемь туров.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
- В России коронавирусом заразились почти 210 тысяч человек. Это пятый результат в мире.