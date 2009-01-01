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    Симеоне: «Когда в «Ливерпуле» говорят об удаче «Атлетико», я думаю о команде, которая забила трижды, проигрывая 0:2»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Футбол – это как бокс, потому что ты должен знать, когда начать атаковать. «Атлетико» знает, какие достоинства у нас есть. Например, когда мы играли против «Ливерпуля», а это невероятная команда, мы знали, что можем создать им проблемы. Когда они говорят о нашей удаче, то я думаю о команде, которая забила трижды, проигрывая 0:2. Это не удача. Игра ценна в своей целостности», – сказал Симеоне.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9940

      Cules2013 19 минут назад

      +100
      Сколько уже можно тупо хейтить Атлетико. Их модель игры уже многие годы одна из самых эффективных в мире.
      То Бавария сопли пускала, теперь Ливерпуль. А всё потому, когда ты начинаешь считать себя исключительным, и кто-то ставит тебя на место, спускает с небес, то это жутко раздражает. Всего-то.

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