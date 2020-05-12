Симеоне: «Когда в «Ливерпуле» говорят об удаче «Атлетико», я думаю о команде, которая забила трижды, проигрывая 0:2»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Футбол – это как бокс, потому что ты должен знать, когда начать атаковать. «Атлетико» знает, какие достоинства у нас есть. Например, когда мы играли против «Ливерпуля», а это невероятная команда, мы знали, что можем создать им проблемы. Когда они говорят о нашей удаче, то я думаю о команде, которая забила трижды, проигрывая 0:2. Это не удача. Игра ценна в своей целостности», – сказал Симеоне.