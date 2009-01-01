Симеоне: «Когда в «Ливерпуле» говорят об удаче «Атлетико», я думаю о команде, которая забила трижды, проигрывая 0:2»

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Сколько уже можно тупо хейтить Атлетико. Их модель игры уже многие годы одна из самых эффективных в мире.
То Бавария сопли пускала, теперь Ливерпуль. А всё потому, когда ты начинаешь считать себя исключительным, и кто-то ставит тебя на место, спускает с небес, то это жутко раздражает. Всего-то.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Футбол – это как бокс, потому что ты должен знать, когда начать атаковать. «Атлетико» знает, какие достоинства у нас есть. Например, когда мы играли против «Ливерпуля», а это невероятная команда, мы знали, что можем создать им проблемы. Когда они говорят о нашей удаче, то я думаю о команде, которая забила трижды, проигрывая 0:2. Это не удача. Игра ценна в своей целостности», – сказал Симеоне.