«Барселона» готова купить за 10 миллионов защитника «Уотфорда» Эступинана

Левый защитник «Уотфорда» Первис Эступинан стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Sport.es, каталонский клуб может купить 22-летнего футболиста летом и сразу же отдать его в аренду, предположительно, «Вальядолиду».

Заплатить за эквадорца «Барса» готова 10 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».