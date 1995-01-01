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    «Барселона» готова купить за 10 миллионов защитника «Уотфорда» Эступинана

    Левый защитник «Уотфорда» Первис Эступинан стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации Sport.es, каталонский клуб может купить 22-летнего футболиста летом и сразу же отдать его в аренду, предположительно, «Вальядолиду».

    Заплатить за эквадорца «Барса» готова 10 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

    • Эступинан до 2021 года находится в аренде в «Осасуне», но у «Уотфорда» есть опция досрочного возвращения фулбека.
    • В текущем сезоне он забил один гол и сделал пять ассистов в 29 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 6,7 миллиона евро.

    Источник: Sport.es

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