«Барселона» готова купить за 10 миллионов защитника «Уотфорда» Эступинана

Левый защитник «Уотфорда» Первис Эступинан стал трансферной целью «Барселоны».
По информации Sport.es, каталонский клуб может купить 22-летнего футболиста летом и сразу же отдать его в аренду, предположительно, «Вальядолиду».
Заплатить за эквадорца «Барса» готова 10 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
- Эступинан до 2021 года находится в аренде в «Осасуне», но у «Уотфорда» есть опция досрочного возвращения фулбека.
- В текущем сезоне он забил один гол и сделал пять ассистов в 29 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 6,7 миллиона евро.
Источник: Sport.es